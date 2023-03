Carmen Alcayde habló de muchos asuntos desconocidos por gran parte de la audiencia en la prueba del polígrafo que se sometió en el programa 'Deluxe', de Telecinco. Entre otros asuntos, durante la resolución de la prueba realizada por la máquina de Conchita Pérez, la presentadora desveló que rechazó una oferta para participar en 'Supervivientes 2023' por un compromiso familiar.

Alcayde explicó que en el mes de mayo era la comunión de su hija, evento familiar que podría haber coincidido con su aventura en los Cayos Cochinos: "Basta que te quieras ir para que no te echen. A lo mejor voy y me echan la primera semana. Me acabo de separar, es mi hija pequeña que tiene mucha mamitis y no le podía hacer eso".

Por otro lado, Alcayde admitió que le hace falta el dinero que habría conseguido con su participación en el reality de Telecinco, pero se encuentra esperanzada de encontrarlo por otro lado: "Soy una descerebrada y pienso que voy a salir de todo. Aunque sólo venga un día a 'Sálvame', creo que sacaré a mis hijos adelante".

"Sí que es verdad que me hace falta muchísimo ese dinero, pero yo no me perdonaría a mí misma no haber estado en un día tan importante para mi hija. No seré millonaria, pero ya saldré de esta como salgo siempre”, sentenció la presentadora este asunto.

Aparte de este tema, en relación a una de las preguntas del polígrafo, Carmen Alcayde explicó por qué no se habló con Jorge Javier Vázquez durante varios años después del fin de 'Aquí hay tomate': "No es que no nos hablásemos porque nos llevásemos mal, sino porque él hizo una vida, yo hice otra y no teníamos nada que ver. Yo me puse a tener hijos, él a triunfar aquí… No nos hablábamos, pero no por qué no nos llevásemos bien. Con Jorge siempre he tenido mucha química. Siempre que nos hemos visto en un pasillo, nos hemos abrazado y nos hemos reído, a pesar de que llevásemos muchos años sin hablarnos".

"Realmente cada uno ha tenido una vida muy diferente al otro. Es de esas relaciones que cuando te ves te amas y, si no, pues te puedes olvidar un poco", explicó Carmen, que quiso dejar claro que nunca ha sido amiga de Jorge, y detalló que durante la emisión de 'Aquí hay tomate' solo cenaron juntos cinco veces y compartieron un viaje.