La grancanaria Marta Peñate ha vuelto a actualizar a todos sus seguidores del punto en el que se encuentra su esperado y ansiado proceso para convertirse en madre.

La joven que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 16 y que enamoró a la audiencia tras concursar en Supervivientes 2022, ha ido contando a través de su canal de MTMAD, Los estados de Marta, cómo está siendo su complicado trance para poder quedarse embarazada. De hecho, hace unos meses la grancanaria puso nombre a la enfermedad que le impide ser mamá.

"Tengo en las trompas de Falopio un líquido que se llama hidrosalpinx y esto hace que mis trompas estén obstruidas. La opción que me han dado y la única es que me opere porque, aunque puedo arriesgarme a quedarme embarazada con esta situación, puede que mi hijo nunca llegue a nacer", explicaba la joven.

Ahora, inmersa en una gran variedad de proyectos profesionales pero sin desviarse de su bonito plan de vida, Marta Peñate ha respondido en sus redes sociales a una de las preguntas más repetidas que le hacen sus fans: ¿cómo vas con el tema de ser mamá?

Clara y concisa

"Esta es la pregunta más demandada y la voy a contestar" empezaba explicando la joven en una publicidad de los debates de Supervivientes 2023.

"De entrada me voy a extraer los óvulos porque tengo que ser mamá por fecundación in vitro. Cuando sepa si son de calidad estos óvulos, me voy a quitar las trompas de Falopio, que será en dos meses como mucho y, tras otra recuperación de dos meses, por fin podré implantarme el embrión y rezar para que todo salga bien y todo esté correcto. Creo que como mucho en seis meses podré darles la noticia", adelantaba.