Omar Sánchez no aguanta más y, harto de ser el centro de las críticas por su ya extinta relación con Anabel Pantoja, ha dado un inesperado y enfadado paso público en directo en Sálvame con el que ha dejado a la audiencia y a los colaboradores completamente boquiabiertos.

El grancanario, que desde que salió de Pesadilla en el Paraíso vive una historia de amor junto a la 'influencer' Marina Ruiz, se ha puesto en contacto con Miguel Frigenti, colaborador del espacio de las tardes de Telecinco, para desmentir una información que daba Rafa Mora en el programa que daba a entender un posible encuentro entre el canario y su ex mujer.

Mora adelantó que la 'Pantojita de Canarias' habría dejado sola a su amiga Belén Esteban durante los Carnavales de Maspalomas para encontrarse "con un chico canario que ahora mismo tiene pareja", una afirmación que rápidamente puso el foco sobre el surfista canario.

Como era de esperar, en ese momento todos los colaboradores quisieron ponerse en contacto con Omar pero el joven canario decidió mandarle un mensaje a Frigenti que caería como una bomba tras escuchar las palabras del ex superviviente contra Anabel Pantoja con advertencia incluida.

"Mucho me he callado así que todos tranquilitos"

Muy enfadado por todo lo que se estaba diciendo, Omar Sánchez estalló en Sálvame y lanzó varias acusaciones contra su Anabel Pantoja y le dejó un recadito que sonó a amenaza.

"Que se dejen de criticar, nunca he hablado mal de ella, que dejen de aplaudir y que yo soy el malo, porque todos tenemos que callarnos cosas, y yo mucho me he callado” se escucha decir al grancanario en el audio que le mandó a Miguel Frigenti antes de dejar a todos mudos con su advertencia.

"Ella es la primera que se pone a hacer cosas por detrás, diciendo cosas, y yo me quedo callado y siempre respetando, porque vamos a callarnos todo y es más bonito. En muchas cosas me he callado y Belén lo sabe perfectamente, así que todos tranquilitos”, sentenció abriendo una nueva guerra entre ambos.