¡Paren las rotativas porque nos vamos de boda! Por sorpresa y para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco juntos, Rosalía y Rauw Alejandro han anunciado que se casan.

La artista española y el intérpretes puertorriqueño han compartido la noticia de su compromiso en el lanzamiento del videoclip de su nueva canción 'Beso' y la buena nueva ha corrido como a pólvora en redes aumentando, aún más si cabe, la expectación que habría en torno a este trabajo que firma la pareja de internacionales cantantes.

La canción, que es una oda a la relación entre la española y el joven natural de San Juan de Puerto Rico, está compuesta por varias estrofas que dejan entrever cómo de especial es la relación que mantienen. "Mis sentimiento' no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú re' la exponent infinita, la equi', la suma. Te queda pequeña la luna. Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti. Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí. To' mi ser te debí Lo mejor que tengo. Es el amor que me das...", cantan los tortolitos en los tres minutos que dura la pieza.

Pero la bomba que tenía preparada la pareja no era la publicación de este esperadísimo y ansiado EP por los fans de los intérpretes, sino que ambos guardaban el mayor de sus secretos para el día del lanzamiento.

"Ay dios mío, todo el rímel aquí corrido"

Como se puede ver en la grabación, que ya ha superado el millón de visitas en las primeras horas de su publicación, Rosalía no podía contener las lágrimas después de la pedida de su "bebé", como ella le llama.

"Ay dios mío, todo el rímel aquí corrido", se le escucha decir a la catalana tras vivir el emocionantísimo momento en el que Rauw Alejandro le pide matrimonio.

Letra de 'Beso', de Rosalía y Rauw Alejandro

Habrá que esperar hasta el próximo mes de julio para disfrutar de los éxitos de 'RR' en directo, mes en el que Rosalía actuará en el estadio de Gran Canaria con motivo de la celebración del GranCa Live Fest.

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti es el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola

¿Pa' dónde vas, a dónde vas?

Na-na-na, na-na-na

Ven pa'cá

Na-na-na, na-na-na

¿A dónde vas? (Yeah)

Oh, oh

Si me baila, me lo da to'

Oh, oh

Ya estamo' solo' y se quita to'

Mis sentimiento' no caben en esta pluma

Ey, ¿cómo decirte?

Tú еre' la exponentе infinita, la equi', la suma

Te queda pequeña la Luna (¡yah!)

Y aunque esté lejo'

Tú ere' la persona más cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí

To' mi ser te debí

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Yo quiero que me de' otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti es el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo

¿Pa' dónde vas, pa' dónde vas?

Fuma' como si

Te fueran a echar por fumar

Y baila' como sé

Que se movería un Dios a bailar

Y besas como que

Siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti

A ti te tuvo que enseñar

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Y si tú me espera', eh

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti es el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo

¿Pa' dónde vas, pa' dónde vas?

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na