"Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017". Con estas palabras y un extenso comunicado en el que mostraba su disconformidad con lo que le ha ocurrido, Marta Riesco confirmó hace unos días que había sido despedida de Mediaset España.

La que fuera colaboradora de Ana Rosa y del programa Fiesta, finalmente ha sido despedida del mencionado grupo de comunicación tras protagonizar unas polémicas que no han gustado nada a la cúpula de la misma. De hecho, en una de esas sonadas intervenciones de la joven reportera, la propia Riesco disparó contra el actual CEO de Mediaset, Borja Prado, y son varias las fuentes que apuntan a que este fue el principio del fin de la periodista en el grupo audiovisual.

Ahora, tras anunciar además que va tomar acciones legales contra la cadena por la decisión de rescindir su contrato, ha sido su pareja Antonio David Flores quien a través de su perfil oficial de Instagram ha querido romper una lanza a favor de su pareja y, por otro lado, ha puesto a la cadena de la que es accionista a los pies de los caballos por despedir a Marta Riesco.

"Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas"

En una carta abierta que dará mucho que hablar pese a que ambos están vetados en Telecinco tras la implantación del código ético de Mediaset, el ex marido de Rocío Flores se ha despachado a gusto contra la cadena y afea las artimañas de la misma en el despido de Marta Riesco.

"Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo. Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos", escribe enfadado Flores.

"Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran", prosigue para darle un consejo a su pareja. “Se cierra una ventana, pero se abre una puerta. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", zanja.