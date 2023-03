TVE continúa ampliando su cartera de formatos de entretenimiento para su franja nocturna. Tras apostar por espacios como 'Días de tele' o 'Cover Night', la cadena pública ha comenzado a producir 'Invictus', un innovador concurso que estará conducido por Patricia Conde, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, la actriz vuelve a La 1 tras su polémico paso por 'Masterchef Celebrity', al que acusó de manipulación además de permitir que dos de sus compañeros supuestamente tomaran drogas durante las grabaciones del programa. Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia, respondió asegurando que la concursante no había entendido el formato y que no sabía perder.

Ahora, Patricia Conde retoma su faceta de presentadora y sus relaciones con la corporación para ponerse al frente de este nuevo formato de entretenimiento, en el que dos equipos de famosos capitaneados por dos competitivos exdeportistas, se enfrentarán por un lado a exigentes pruebas físicas y por otro a diferentes bloques de preguntas y respuestas, que darán pie a conocer aspectos de su vida desconocidos hasta el momento.

Se trata de una adaptación del formato británico 'A league of their own', que se emite en la cadena Sky One desde hace 13 temporadas y de cuya producción en España se encarga Boxfish, responsable de éxitos como 'Celebrity Bake off' en Prime Video o 'A quién le gusta mi follower' en Netflix, entre otros.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, TVE se encuentra grabando 'Invictus' desde hace varias semanas, con el objetivo de estrenarlo en el horario de máxima audiencia en los próximos meses.