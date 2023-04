Es, sin duda, la noticia del año. Ana Obregón ha presentado en exclusiva, en una entrevista a la revista Hola, a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón confirmando la teoría que desde el primer momento se gestó en torno al nacimiento de la niña y de la que se fueron colando pistas en los medios durante la última semana. "Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", asegura Ana Obregón. Además, explica que este ha sido el motivo que ha dado sentido a su vida en los dos últimos años. "Me ha permitido seguir viviendo cada día", confiesa la actriz feliz en la mencionada publicación mientras asegura que ha vuelto a nacer.

El silencio en torno a la intérprete ha sido máximo y solo las hermanas de la bióloga y Alessandro Lequio sabían de la historia que ha puesto a todo un país patas arriba. Sin embargo, ahora, la relación entre la mujer más buscada del momento y el conde italiano parece que no está atravesando su mejor momento y que la tensión entre ambos es máxima.

Tan grande es la tirantez que existe entre ambos que la revista Diez Minutos ha publicado en exclusiva el motivo por el que los padres de Aless Lequio tienen esta mala relación.

De la postura de Lequio a la férrea idea de Ana

Según comparte la mencionada publicación, la desaparición de Alessandro Lequio de los platós durante esta semana se debe a que no quiere ser el centro de la polémica. Sin embargo, la revista pone sobre la mesa otra realidad y es que el italiano podría no estar de acuerdo con la decisión de Obregón.

"Fuentes del entorno más íntimo del italiano, él nunca estuvo de acuerdo con los planes de su ex pareja, pero no consiguió disuadirla", apuntan desde la revista que, además, explica la postura pública que ha decidido tener del conde. "La total discreción y el silencio aunque el devenir de los acontecimientos sobre todo después de que su ex haya confirmado que la niña es en realidad su nieta, hija biológica de su hijo Aless Lequio, le haga cambiar de opinión y hablar", explica Diez Minutos.