Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, se recupera de la operación a la que ha tenido que someterse esta misma semana. El presentador desapareció de pantalla hace unas semanas a causa de una hernia de disco, tal y como él mismo se encargó de comunicar en sus redes sociales. Finalmente ha tenido que pasar por quirófano y, según ha explicado, todo ha salido bien.

El comunicador, rostro habitual de formatos como 'La hora de La 1' o 'Hablando claro', compartía el pasado mes de marzo una publicación en la que revelaba el motivo por el que estaba de baja: "Intentando no caer en el desánimo… Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar… ¡¡¡Os echo de menos!!!".

Unos días más tarde, Barreiro publicaba un mensaje más esperanzador: "Los expertos consideran, teniendo en cuenta las pruebas que me he estado haciendo, que la operación puede esperar, por ahora. ¡Estoy haciendo rehabilitación, todavía con dolor pero parece que va cediendo! ¡¡¡Espero estar pronto a tope!!! Miles de gracias de corazón".

Un dolor que fue en aumento y que cambió el pronóstico, según comentó hace apenas tres días en Instagram: "Días de dolor más intenso, en los que no puedes pensar en casi nada que no sea eso. Ese dolor persistente, intenso, agudo, pertinaz". "Son días de tomar decisiones", confesaba en su perfil oficial.

La siguiente actualización sobre su estado de salud llegó durante la tarde de ayer, cuando Barreiro subió una fotografía en la que aparecía tumbado en la cama del hospital y con la vía puesta. "¡¡¡Ya estoy operado!!! ¡¡¡Todo ha salido bien!!!", anunciaba en un mensaje que aprovechaba para darle las gracias a sus seguidores: "Ahora, poco a poco".