La trágica historia de la exmodelo española Eugenia Santana en Gran Canaria

Eugenia Santana, la grancanaria que fuera Miss España en 1992, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente hospitalizada de forma repentina, la exmodelo ha vuelto a acaparar titulares al relatar su drama personal y los problemas de salud mental que está padeciendo. En una entrevista en el programa Deluxe, Eugenia confesó que no estaba en su mejor momento y que había estado a punto de no acudir al programa. A pesar de ello, afirmó que quería luchar por su hijo de 7 años, que padece diabetes y depende de ella.

El origen de todos los problemas que está viviendo Eugenia ha sido, según ella misma ha revelado, su separación. Una experiencia que describió como "desagradable, dramática y con violencia de género y orden de alejamiento". Tras 22 años con su pareja, Eugenia se dio cuenta de que no lo conocía realmente y que no era el hombre que esperaba. Además, denunció a su ex y vivió situaciones muy delicadas al lado del padre de su hijo.

La muerte de su madre y su enfermedad

La muerte de su madre el pasado mes de noviembre ha sido otro factor que ha contribuido al dolor que está sufriendo Eugenia. Según ella misma explicó en la entrevista, su madre era su amiga y confidente, y siempre la acompañaba. Eugenia dejó todo para cuidar a su madre cuando enfermó, y estuvo luchando durante 17 años contra una enfermedad rara llamada Cadasil, que también ha sido diagnosticada en ella hace seis meses. La enfermedad es cerebrovascular y puede ser heredada, lo que ha provocado un declive en la salud mental de Eugenia.

La exmodelo confesó que padece depresión, y que se le olvida comer y bañarse, y que no tiene ganas de salir. Ha llegado a regalar todas sus pertenencias y prestar su dinero. Le diagnosticaron bipolaridad, lo que significa que sufre estados depresivos máximos y estados de euforia. A veces se siente tirada en la cama, sin ganas de vivir, y otras veces quiere comerse el mundo. Eugenia también habló de los abusos que padeció cuando era modelo, incluso intentaron comprarla.

Reaparición televisiva

Antes de su reaparición televisiva, la policía se personó en su casa y la ingresaron en un psiquiátrico durante cinco horas. Eugenia afirmó que no quería quitarse la vida en ese momento, pero que la crisis de ansiedad le vino cuando se vio encerrada en el centro. En el pasado, también sufrió acoso por parte de un fotógrafo y habló de cierta mano negra que le impedía hacer televisión.

A pesar de todo, Eugenia Santana ha afirmado que quiere seguir luchando por su hijo y que tiene ganas de vivir. Ha reconocido que está pasando por uno de los peores momentos de su vida, pero también ha dejado claro que no se rinde y que quiere superar esta situación. Eugenia ha sido valiente al contar su historia, y su experiencia puede ayudar a otras personas que también estén pasando por momentos difíciles. Es importante que se hable abiertamente de la salud mental y se deje de estigmatizar a las personas que sufren enfermedades mentales.