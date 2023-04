"Como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste, es muy triste, y hasta complicado, muy complicado. Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea protagonista de la actualidad. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere, cuando mi hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía y nunca he dicho ni una sola palabra. Y eso es lo que voy a seguir haciendo".

Alessandro Lequio: "No voy a comentar nada por respeto a mi hijo, es lo que le gustaría" Con estas contundentes palabras, el colaborador de televisión Alessandro Lequio rompió su silencio en televisión después de conocerse el nacimiento de la hija de su hijo y después de haber permanecido una semana alejado de los focos para protegerse de la tormenta mediática en la que tanto él como Ana Obregón estaban inmersos tras la noticia que hizo pública la veterana actriz española. Sin embargo, al conde italiano no le ha gustado nada la forma en la que se ha estado gestionando la información sobre la hija/nieta de Ana Obregón y ha sido la periodista María Patiño la que ha desvelado en Sálvame la tajante petición que Lequio le habría hecho a la intérprete para que se le mantuviese alejado de todo lo que sabía que se iba a generar en torno a la sorprendente noticia. Expresa y clara advertencia Según ha contado la periodista y presentadora del programa de las tardes de Telecinco, el hecho de que se haya dejado fuera de todo a Alessandro Lequio tiene que ver con un deseo expreso del italiano. De hecho, la propia Patiño fue la encargada de desvelar el contenido de la petición del conde a la actriz. "Él le pide 'me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar. Le habría dicho 'estoy aquí, te apoyo' pero que le quitara" aseguró María Patiño ante la atenta mirada de sus compañeros.