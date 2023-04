Podemos ha vuelto a señalar a la prensa en plena precampaña electoral. Ana Rosa Quintana, que habitualmente se muestra muy crítica con la formación morada, aparece en un vídeo que esta misma mañana se ha encargado de comentar en el editorial de su programa.

La voz en off del vídeo en cuestión, que también califica de "corrupto" a Antonio García Ferreras, se dirige de esta forma a los votantes del partido: "Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería, y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza".

Si el corazón te late morado 💜 (o te latió alguna vez), este vídeo te va a emocionar.



Porque tú sabes qué es @PODEMOS. Mucho más que un partido y sus caras visibles, Podemos es millones de personas valientes como #TúQueNoTeCallas. 🗣️



Te veo el sábado ➡️ https://t.co/Y9b66cvFhf pic.twitter.com/RTYdgswPrN — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 11 de abril de 2023

Por alusiones, la conductora del magacín de Telecinco ha replicado de forma contundente: "Podemos lanza un vídeo electoral con música épica en el que Belarra y Montero se convierten en 'Gladiator', acariciando las espigas de trigo mientras purgan y silencian a los ministerios de Yolanda Díaz".

"Además, pretenden derogar la Ley Mordaza colocando una mordaza a los periodistas críticos. Instan a las señoras a que me insulten cuando vean la televisión en las peluquerías. Aseguran que nos apoya el Ibex y las peluqueras", ha continuado diciendo Ana Rosa.

Mirando a cámara, la presentadora ha roto "una lanza por las peluquerías y por esas señoras que nos llevan eligiendo desde hace dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas". "Nuestros votos son la audiencia que nos elige, y no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería", ha destacado.

"Si como dice Podemos al final del vídeo se necesita la rebeldía de los que no callan, entonces, señores y señoras, seguiremos sin callarnos", ha finalizado Ana Rosa en su editorial. No obstante, más adelante ha vuelto a abordar este asunto en la mesa política del programa.

"Me gusta con quien voy acompañada en estos vídeos. Con Ferreras, Ayuso, Inda, Cope supongo que es Carlos Herrera... No me importa", ha asegurado antes de darle un "consejo gratuito" al exvicepresidente del Gobierno: "De todas formas, ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo. Son 4 minutos y pico que no se los traga nadie. Y tiene errores de ritmo".