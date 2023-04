Yulen Pereira ha hecho lo que dijo que nunca iba a hacer. El esgrimista madrileño ha concedido una incendiaria entrevista en exclusiva a una conocida revista del corazón en la que habla, sin tapujos, sobre su año de relación junto a Anabel Pantoja.

La sevillana afincada en Canarias anunció hace unos días que, por su salud, no iba a hablar más de su dolorosa ruptura con el joven al que conoció en la pasada edición de Supervivientes pero, a juzgar por el último movimiento público que ha hecho Pereira, el deportista no está en la misma línea que la hispalense.

Cuando se hizo pública la separación de la pareja, todas las informaciones señalaban a una infidelidad del madrileño como el motivo por el que se rompió la relación pero, tras unos meses en silencio, Yulen Pereira ha protagonizado una polémica portada en la que despedaza a la 'influencer' residente en Arguineguín y cuenta con detalle todo lo que provocó el declive de la pareja.

Anabel Pantoja "se me hizo bola"

A sabiendas de que la entrevista iba a generar infinidad de titulares y de que iba a despertar un gran interés, Yulen Pereira ha revelado que la pareja se rompió por las inseguridades de la 'Pantojita de Canarias'.

"Sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola (...) Anabel me preguntaba: '¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?'. Nunca le di motivos para que fuera celosa", sentencia.

Sobre una posible infidelidad a la sobrina de Isabel Pantoja, el esgrimista ha sido tajante. "Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas".

Además, el joven reveló que llegó un punto en el que la frialdad ocupó toda su persona. "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel", decía.