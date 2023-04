Telecinco estrena, a partir de las 22:00 horas, 'Got Talent: All-Stars'. Fernando Tejero, primero de los jueces invitados que se sentará junto a Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría en las sillas del jurado de 'Got Talent: All-Stars', descubrirá que la elección de uno de los dos clasificados de la noche recaerá exclusivamente sobre él mediante la concesión de un Pase de Oro. El actor, que nunca antes ha ejercido como jurado en un talent show, se las verá y deseará para no errar en su decisión ya que, como buen novato, se llenará de incertidumbres a la hora de pulsar o no pulsar el botón dorado.

Antena 3 estrena, a partir de las 22:10 horas, una nueva edición de 'La Voz Kids'. Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián Yatra serán los coaches de esta potente edición de 'La Voz Kids' que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de 'La Voz Kids'. En la primera gala, Pablo López sustituirá a David Bisbal ya que el cantante no pudo asistir a la grabación del programa por motivos personales. Harrison Ford, protagonista en La 1 La 1 apuesta, a partir de las 22:05, por la película 'Caprichos del destino'. Dutch Van Den Broek (Harrison Ford) es un policía de asuntos internos felizmente casado. Por su parte, Kay Chandler (Kristin Scott Thomas) es una importante congresista, también casada y madre de una hija adolescente. Debido a un accidente de avión, ambos descubrirán cuál era la verdadera situación de sus respectivos matrimonios. Jeff Goldblum, contra los aliens en Cuatro Cuatro emite desde las 22:00 horas 'Independence Day: Contraataque'. Usando tecnología alienígena recuperada, las naciones de la Tierra han colaborado en un programa de defensa colosal para la protección del planeta, pero nada puede prepararlos para la fuerza avanzada y sin precedentes de los alienígenas. Únicamente la ingenuidad y valentía de unos pocos hombres y mujeres podrá salvar a la humanidad de la extinción. Además, 'laSexta Xplica!' ocupará el espacio de laSexta a partir de las 21:45 horas. El espacio reúne a testimonios de ciudadanos afectados por la próxima ley de vivienda para analizar, junto a políticos y al equipo de Xplicadores, los retos de dicha norma. También se tratará de explicar el motivo por el que, cada vez más, los españoles no pueden ahorrar, y se hablará del inminente viaje del rey emérito a San Xenxo.