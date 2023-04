“Quiero comunicaros a todos que mi relación ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”. Con estas palabras anunció por sorpresa la reportera Marta Riesco que su relación con Antonio David Flores llegaba a su fin, eso sí, no sin antes apuntar a la culpable de la inesperada ruptura: la hija del ex guardia civil, Rocío Flores.

Antonio David Flores rompe su silencio tras "echar a la calle" a Marta Riesco Desde que se hizo pública la separación de la polémica y mediática pareja, las informaciones sobre qué fue lo que ocurrió para que la relación entre ambos saltara por los aires no han cesado y ha sido la periodista Marina Esnal la que ha dado un paso más allá y ha desvelado todos los detalles de la disputa que ha hecho saltar por los aires el amor entre Antonio David y Marta Riesco. Rocío Carrasco se plantea reabrir el caso contra Antonio David Flores: "Lo estamos estudiando" La 'invitación dinamita' Según informa Esnal para La Razón, "Rocío Flores decide invitar a su padre a su casa de Málaga y este acude a su domicilio junto a sus dos hijos. A la que no invita es a Marta", explica la periodista. "Con ella no mantiene ningún tipo de relación desde hace un mes y medio, desde que ambas coincidieron en un evento en el que acudieron más influencers y rostros conocidos. Ese día fue el detonante y lo que marcó un punto y final en su relación", desvela Marina Esnal. Además, la periodista cuenta cuál es a petición que Rocío Flores le hace a su padre. "Rocío Flores le pide a Antonio David que deje a sus tres hijos al margen de su relación y de los conflictos y discusiones que tengan", cuenta.