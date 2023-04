Anabel Pantoja ha decidido seguir su vida y recuperarse de su reciente ruptura con Yulen Pereira a golpe de feria y rebujitos. La 'Pantojita de Canarias' ha cogio un vuelo a su Sevilla natal para disfrutar de la Feria de Abril y, acompañada por sus grandes amigos y familiares, la hispalense se olvida de los problemas que le corresponden.

Además, la sevillana afincada en Canarias está de enhorabuena porque ha podido hacer (aún más) oficial su amor por el archipiélago canario después de que se haya hecho realidad uno de sus grandes sueños: comprarse una casa en Gran Canaria para hacer de su nueva vivienda su residencia definitiva.

Sin embargo, pese a que la joven quiere estar ajena a la polémica, el fin de su relación con el esgrimista Yulen Pereira sigue dando que hablar y ahora vuelve a estar de plena actualidad después de que la madre del madrileño, Arelys Ramos, haya sido la última expulsada de Supervivientes 2023.

Y es que la madre del deportista ha concedido la clásica entrevista que dan todos los eliminados del programa y ha hablado de la ruptura de su hijo con la 'influencer' y, además, ha desvelado cuál es su intención para con Anabel Pantoja de cara a los próximos días.

Conversación pendiente

Arelys, muy sorprendida por la exclusiva que dio su Yulen a una conocida revista del corazón, ha confesado qué paso quiere dar con la que fuera parte de su familia durante algo más de un año.

"Para mí fue una sorpresa total. Me sorprendió muchísimo. Por eso me puse a llorar, me da igual que la gente piense que soy una falsa" reconoce. "Yo con Anabel he tenido una buena relación, aunque la gente diga lo contrario. Sigo teniendo la intención de hablar con ella. Me gustaría saber qué es lo que ha pasado realmente. Cuando hay una separación hay que preguntar a la otra parte y sacar tu conclusión. No es que yo vaya a arreglar nada, pero la he conocido, ha estado en mi casa, ha comido en mi mesa y creo que puedo hablar con ella" comparte.