En una entrevista exclusiva para su canal de mtmad 'Juntos y revueltos', el ex participante de 'La isla de las tentaciones', Lester Duque, ha revelado un oscuro secreto que nunca pensó que compartiría en público: su adicción a los porros.

En un testimonio conmovedor y lleno de sinceridad, Duque ha hablado sobre cómo se enganchó a los porros y cómo esta adicción le afectó física y psicológicamente, así como a su relación con su pareja en aquel momento, Marta Peñate. A pesar de no darse cuenta del peligro de su situación, Duque ha explicado que finalmente decidió poner fin a su adicción, con la ayuda de su esposa Patricia Pérez.

"Nunca pensé en contar esto a nadie"

"Nunca pensé en contar esto a nadie", ha empezado diciendo Lester Duque antes de explicar cómo se enganchó a los porros y cómo esta adicción le fue cada vez más atrapando. "No me daba cuenta de lo mal que estaba", ha reconocido ahora al echar la vista atrás y ver cómo a nivel físico esto le afectó así como a su relación con Marta Peñate, su pareja en aquel momento.

"Uno de mis amigos me dice: 'mira lo que tengo. Esto es para fumar'. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Mi amigo se lio el porro y me dijo: '¿quieres probar?' Yo le di una calada y casi me asfixié", ha recordado. Aunque su primera experiencia fue mala, el concursante empezó a fumar de manera "esporádica", ya que esto era algo "habitual" entre sus amistades. Sin embargo, lo que comenzó siendo algo esporádico, terminó convirtiéndose en algo cada vez más frecuente. "Cogimos un mayor vicio, una rutina. Según nos levantábamos por la mañana fumábamos, al medio día también y al final fumábamos a todas horas. Desde el principio de mi relación con Marta fue desde por la mañana hasta por la noche fumando", ha revelado.

Tras el desgarrador relato, Patricia Pérez ha entrado en escena y ha confesado cómo vivió el problema de adicción de su pareja. "Yo la verdad es que pensé que tenía algún retraso porque no sabía que él fumaba. Lo repetía todo constantemente", ha dicho su pareja sobre sus inicios al conocer a Lester dentro de la villa. Afortunadamente, él logró superar sus problemas de adicción y ahora vive felizmente junto a Patri.

Lester ha compartido su experiencia con la esperanza de que pueda ayudar a otros que puedan estar pasando por una situación similar y para arrojar luz sobre el tema de las adicciones en general. Su testimonio ha sido recibido con elogios y aplausos de sus seguidores en las redes sociales y se espera que continúe generando interés y atención en línea en las próximas semanas.

La adicción a las drogas, un inicio con afán recreativo

Según informan distintos sanitarios, la adicción a las drogas es una enfermedad crónica que afecta tanto a nivel físico como emocional a las personas. Las drogas tienen la capacidad de alterar el cerebro y producir cambios en su estructura y funcionamiento, lo que puede llevar a una dependencia cada vez mayor y a una pérdida de control sobre el consumo.

A menudo, la adicción a las drogas comienza como un hábito recreativo o como una forma de escapar de los problemas cotidianos. Sin embargo, con el tiempo, el consumo puede aumentar y volverse cada vez más frecuente, lo que puede llevar a problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, del hígado, del sistema respiratorio y del cerebro.

La adicción a las drogas también puede tener un impacto negativo en las relaciones personales, el trabajo y las finanzas, y puede llevar a problemas legales y criminales. Es importante destacar que la adicción a las drogas no es una debilidad moral o un signo de falta de voluntad, sino una enfermedad que requiere tratamiento médico y terapia.

La recuperación de la adicción a las drogas puede ser un proceso largo y difícil, pero es posible. La ayuda profesional, el apoyo de la familia y amigos, y la participación en grupos de apoyo pueden ayudar a las personas a superar su adicción y llevar una vida saludable y libre de drogas.