Seis meses después de dar a luz a su primer hijo, la doctora grancanaria Carla Barber anunció que estaba embarazada de su segundo bebé dejando muy sorprendidos a todos los seguidores que acumula en las redes sociales.

Este segundo embarazo de la grancanaria estuvo marcado por la separación del padre de ambos niños, el empresario franco-monegasco Joseph Rodríguez, de quien confesó haber quedado tremendamente decepcionada tras haber descubierto que no era la persona que pensaba.

"Él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Yo, como soy una persona transparente, me creo lo que me dice la gente. Y cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", aseguró la sanitaria en una exclusiva para la revista Hola!.

Sin embargo, la canaria ha dejado al millón de personas que le siguen en redes sociales muy sorprendidas al desvelar que ya está pensando en tener más hijos. ¿Está de nuevo enamorada Carla Barber para plantearse una tercera maternidad?

"No descarto un par de embarazos más"

La reina del 'pinchi-pinchi' ha compartido con sus seguidores cómo está llevando su segunda maternidad y desvela algunos detalles de sus pensamientos futuros respecto a este tema.

Barber, que ha dado la bienvenido al mundo a sus dos hijos a través de cesáreas, ha desvelado que su útero "está bien cicatrizado" y que esto le permite no descartar "un par de embarazos más".