El inesperado regreso de Jesulín de Ubrique a Telecinco ha provocado un autentico terremoto mediático que tiene, como no podía ser de otra forma, a Belén Esteban como protagonista colateral de la entrevista que concederá el ex torero a Bertín Osborne en el inminente estreno de la nueva temporada de Mi casa es la tuya.

Desde su participación en El Desafío (Antena 3), nada hacía presagiar que Jesús Janeiro fuera a cogerle el gustillo de nuevo a la pequeña pantalla pero ha ocurrido todo lo contrario. A la conversación que el torero mantendrá con el cantante se le suma la participación de Jesulín en el reality culinario de TVE, Masterchef Celebrity.

Sin embargo, ha sido Belén Esteban la que, muy enfadada, ha vuelto a disparar contra el padre de su hija y ha hecho una poderosa confesión sobre su vida más personal y sobre la persona a a que más quiere en este mundo: su hija, Andrea Janeiro.

Una reflexión con la que ha dejado a sus compañeros de Sálvame sin palabras y, envuelta en un mar de lágrimas, ha lanzado una advertencia al torero y ha protagonizado un sentido y emocionante agradecimiento a su actual pareja, Miguel Marcos.

"Miguel Marcos ha sido el verdadero padre de mi hija"

Antes de agradecerle a su marido todo lo que hace por ella, la de Paracuellos del Jarama le ha confesado a sus compañeros de programa que no habla por expreso deseo de su hija. "Si ella me dejará hablar, madre mía. Haría más audiencia que Tu cara me suena. Pero ese día no va a llegar porque ella no quiere. Ella es lo que más quiero en mi vida y su padre no sabe ni dónde ha estudiado. No sabe nada de ella", revelaba.

Fue en ese instante cuando Belén envió un mensaje a Miguel dejando entrever, una vez más, el sentimiento de abandona que ha sentido su hija con respeto a Jesulín.

"Tengo que agradecer a varias personas en mi vida. Mi padre, que ya no está que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y Juan, a mis cuñadas Sandra y Alma (...) Pero quiero agradecer sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por que sabes qué? Que él tiene su familia y nosotros tenemos la nuestra. Somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien", dijo la tertuliana.