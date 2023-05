La ex de Carlos Rubí denuncia al novio de Carla Barber por robarle una pulsera Cartier

Carla Barber, empresaria y exconcursante de Gran Hermano, ha confirmado en sus redes sociales el inicio de su relación con el cirujano plástico Carlos Rubí. La pareja se muestra ilusionada y centrada en un futuro juntos, pero las declaraciones de la exnovia de Carlos podrían empañar este dulce momento.

En una entrevista exclusiva con la revista SEMANA, Lauren, la que ha sido pareja de Carlos durante los últimos años, ha denunciado al cirujano por supuestamente haberle robado varias cosas, incluyendo una pulsera de Cartier que ahora luce su madre. Además, ha advertido a Carla que Carlos ha tenido un comportamiento similar con sus otras parejas y que la dejará por otra en el futuro.

"Le he denunciado para que me devuelva mis cosas, entre otras, una pulsera de Cartier que ahora luce su madre. Tuve que ir a la policía", comienza diciendo Lauren, la que ha sido su pareja durante los últimos años. "A Carla le está haciendo regalos muy caros...Suele hacer esto con sus parejas. Hace nada le regaló unos rubís haciendo guiño a su apellido, también un bolso de diseño de Prada. Conmigo hizo lo mismo", desliza. "Le manda canciones diciendo que le recuerdan a ella, en definitiva, le dice lo que quiere oír".

Advertencia a Carla Barber

Lauren también ha revelado que la relación con Carlos terminó en marzo tras varias peticiones de matrimonio y momentos juntos. La velada que Carla Barber organizó en su mansión a las afueras de Madrid fue el punto de inflexión en la relación de Lauren y Carlos. "La dejará por otra como ha hecho con el resto. Espero que no lo haga, pero no me sorprendería. Carla se dará cuenta de que Carlos no es cómo ella cree", explica.

"Me pidió matrimonio hasta en cuatro ocasiones. Se puso de rodillas...Íbamos a hacer lo este año en septiembre o el año que viene. Queríamos hacerlo en un pueblo que se llama Pina en Mallorca", dice Lauren en su conversación con SEMANA.

"Con la madre de sus dos hijos (de 2 y 6 años) tampoco terminó bien. La dejó por mí cuando tenía un bebé de 5 meses. Ella quiere lo mejor para sus hijos. Solo quiere que estén bien. Ella es muy buena y está muy pendiente de sus pequeños", comenta.

No cree que traslade su residencia a Madrid

A pesar de las declaraciones de la exnovia de Carlos, él y Carla están viviendo los comienzos de su noviazgo y se están haciendo promesas mutuas. Aunque Lauren no cree que Carlos traslade su residencia a Madrid, la pareja sigue encontrando tiempo para verse, incluso durante los viajes de Carla por trabajo a Mallorca.

La relación de Carla y Carlos se ha visto envuelta en polémica por las declaraciones de la exnovia de Carlos, pero la pareja parece estar decidida a seguir adelante y a construir un futuro en común. Sin embargo, queda por ver si el comportamiento pasado de Carlos tendrá alguna repercusión en su relación con Carla. "Carlos entrara en el parto de la canaria", tal y como nos confiesa Lauren, dato especialmente llamativo.