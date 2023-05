Jorge Javier Vázquez le ha sido infiel por unas horas a Mediaset España y se convirtió en el invitado de La Matemática del Espejo, el programa presentado por Carlos del Amor para La2 en el que los invitados se abren en canal con el periodista.

En este programa de entrevistas que está cosechando unos buenos resultados para la cadena, Del Amor consigue que sus invitados hablen sin tapujos ni complejos sobre diferentes ámbitos y aspectos de su vida. Y esto es justo lo que ha conseguido de su conversación con el catalán.

La gran pregunta y la gran duda que sobrevuela sobre Vázquez desde hace unos años tiene que ver con el futuro del presentador estrella de Mediaset en la cadena.

Sin rodeos y sabedor de que Jorge Javier Vázquez iba a contestar sin cortapisas, Carlos del Amor le preguntó "¿vas a seguir en Mediaset?". La respuesta del 'enfant terrible' de la televisión en España no dejó lugar a dudas.

"Me quedan dos años"

"Chico, yo tengo contrato. Me quedan dos años". "Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía", empezaba diciendo.

"Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está... También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?" zanjaba con lo que parece una declaración de intenciones.