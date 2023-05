El estado de salud de María Teresa Campos mantiene en vilo a todo el país desde hace meses.

Unas impactantes fotografías de la presentadora hicieron saltar todas las alarmas en torno a la salud de la malagueña pero un inesperado ingreso hospitalario obligó a las hijas de la comunicadora a revelar la verdad sobre cómo se encuentra una de las grandes damas de la televisión.

Desde ese entonces, Terelu Campos y Carmen Borrego se han encargado de cuidar con especial mimo cualquier tipo de imagen e información que tuviera relación con la figura de María Teresa Campos. Pero, hace unas horas, a través de una estremecedora carta que ha publicado la hija mayor de la presentadora ha sido la encargada de contar la última hora sobre la presentadora y sus palabras no han sido nada halagüeñas.

"Ya no puede decidir por ella misma"

Con motivo del Día de la Madre, Terelu Campos ha compartido con los lectores de una conocida revista del corazón sus sentimientos hacia su madre al tiempo que ha revelado cómo está de salud.

"Se me llena la boca cuando lo digo: MI MADRE. Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma" escribe.

"Mi madre, a pesar de ser María Teresa Campos, tiene derecho a su privacidad y a que se la respete. Estoy muy cansada de pedir que se respete a mi madre. ¿De verdad merece la pena humillar y vejar a una persona que ha sido un referente en la televisión? María Teresa Campos morirá siendo un referente, pero cuando eso pase la que se habrá muerto para mí será mi madre", zanjaba.