La inesperada cancelación de Sálvame ha puesto de manifiesto las rencillas internas que existían entre dos de los grandes pesos pesados de Mediaset España: Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez.

Con el adiós del programa más longevo de las tardes de la telvisión española, la productora de la presentadora y comunicadora, Unicorn Content, estará detrás de nueve horas de producción diaria solo en Telecinco: seis por la mañana y tres por la tarde. Un hecho también inaudito hasta el momento.

En medio del vendaval mediático, como no podía ser de otra forma, Quintana habló de su nuevo papel en las tardes de la cadena y aseguró que "me lo ha pedido la cadena. Le tengo que agradecer 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad. Y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado”, zanjaba.

Pero, ahora, la comunicadora ha dado un paso más allá y, durante su participación en el podcast 'Poco se habla', ha dado su opinión sobre Jorge Javier Vázquez y, pese a que parecía que quería echarle un cable, mucha gente ha entendido que lo ha hecho era echarle una mano... pero al cuello.

Un golpe certero

Xuso Jones, presentador del formato, le preguntaba a Ana Rosa por cómo está su relación con el presentador tras la cancelación de Sálvame. Y su respuesta ha sido de lo más polémica.

"Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con Sabor a ti. Me parece que es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada pero nos queremos", comienza diciendo la presentadora. "Cuando él ha tenido problemas, yo lo he llamado; cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos", espetó.