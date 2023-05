Carmen Borrego también ha hablado sobre la salud de María Teresa Campos. Días después de que Terelu se pronunciara sobre la situación de su madre, ayer era su hermana quien daba detalles del estado en el que se encuentra la veterana comunicadora. En una conversación con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', confesó que no está siendo un año fácil para su familia.

Borrego, que mantiene un conflicto abierto con su hijo, matizó que en estos momentos lo que más le preocupa es su madre: "Está siendo un año muy duro. Más por mi madre quizás que por mi hijo, porque lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución. Desgraciadamente, lo de mi madre ya es difícil".

La colaboradora se mostró partidaria de hablar "con naturalidad" sobre el estado María Teresa Campos: "Eso de esconder o que parezca que hay algo malo... No hay nada malo, hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo". "Tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca, y eso hoy por hoy para nosotras es muy importante", admitió.

Aunque explicó que "llegará un momento en que no nos conozca", aclaró que su madre no sufre "una enfermedad clara" porque no está diagnosticada: "Es la realidad, pero creo que no hay que avergonzarse".

"Para nosotros ahora mismo es nuestra prioridad. Que esté bien, que esté tranquila. Feliz no, porque que esté feliz es complicado, ya nos gustaría", confesó Borrego, que también agradeció la comprensión de 'Sálvame' en estos difíciles momentos: "Nos sentimos muy apoyadas por la dirección y por la cúpula. Han entendido que eran momentos para que no se hablara de ella. Creo que no hay ni un solo compañero que no lo haya entendido y cumplido".