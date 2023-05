Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Una nueva ceremonia de salvación; un juego de recompensa con una noche en una cabaña con ducha y cena como premio; la última hora sobre el estado de salud de Manuel Cortés, apartado de la convivencia y en observación médica; y la presencia en plató de Jaime Nava, último expulsado. El programa también ofrecerá la última hora del concurso, con especial atención, entre otras situaciones, a la discusión entre Adara Molinero y Asraf Beno, grandes aliados hasta el momento, y las consecuencias que ha tenido en Playa Coco y al 'misterio' en torno a la desaparición de un caldo de guisantes, que ha generado un debate en torno a si lo ha consumido Adara o si se ha deshecho de él involuntariamente Asraf. En la ceremonia de salvación, uno de los cuatro nominados -Artùr Dainese, Manuel Cortés, Raquel Arias y Alma Bollo-, el que mayor apoyo haya acumulado en la votación abierta en la app de Mitele, quedará fuera del proceso de eliminación que se resolverá el jueves. Por último, en el juego de recompensa los supervivientes tendrán que exhibir su resistencia y habilidad mental mientras compiten en una yincana.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por un nuevo capítulo de 'Hermanos'. En esta entrega, Ayla y Nebahat se enteran de que todos los bienes de Akif ahora les pertenecen y Suzan ha ido a la cárcel porque él no quiere vender sus propiedades. Sengül dice a Harika que en realidad Akif no está en banca rota, que no ha vendido sus propiedades para no perderlas. Una señora aparece en casa de los hermanos diciendo que es su casa. Tiene muchísimo dinero en el bolso. La señora desaparece y mientras la buscan, Harika se lleva el dinero y deja una nota a Ömer confesando lo que ha hecho. Dice que se lleva el dinero para construir su propia vida y que le deja a cargo de su madre. Tras leer la nota, justo aparece la señora junto con un familiar para recoger el bolso con todo el dinero que había conseguido ahorrar a lo largo de su vida.

Los fogones vuelven a La 1

La 1 apuesta, a partir de las 22:35 horas, por el decimoctavo programa de 'MasterChef 11'. En esta nueva entrega, 'MasterChef' rendirá un sincero homenaje a la sabiduría y el legado de las personas mayores, porque son nuestros referentes, nuestra memoria viva, nuestras raíces y, por supuesto, los sabios de la sociedad. Aspirantes y jueces visitarán la Residencia de la Tercera Edad Pinar de Aravaca (Madrid). Los equipos tendrán que poner todo su sentimiento y su emoción a la hora de reproducir el menú creado para esta prueba por la chef Pepa Muñoz (un sol Repsol), ya que las creaciones serán saboreadas por 70 residentes y empleados de la residencia. También asistirán las dos ganadoras de 'MasterChef Abuelos', Guadalupe Fiñana y Almudena Gandarias. El equipo perdedor regresará a las cocinas dispuesto a pelear por seguir en la competición. Cada delantal negro replicará uno de los platos adaptados para alérgicos e intolerantes propuestos por el jurado. ¿Serán capaces de hacer pasta sin gluten, flan sin huevo o bechamel sin lactosa? Los ganadores de 'MasterChef Celebrity 6', Juanma Castaño y Miki Nadal, les animarán.

David Alemán y Nacho Abad, presentadores en Cuatro

Cuatro emite, desde las 22:50, 'Código 10'. El programa aborda el juicio que acaba de comenzar en Valencia contra un profesor universitario que mató a su pareja en diciembre de 2021 mientras dormía. Más tarde se ofrecen novedades sobre la desaparición de Sibora, la expareja del presunto asesino de Torremolinos, de la que no se tienen noticias desde 2014. Los investigadores han reabierto el caso y la familia sospecha que la joven podría haber corrido la misma suerte que su víctima. Además, el espacio también está en directo en Pontevedra, donde unos okupas llevan años sembrando el terror entre los vecinos del pueblo de Marín. Posteriormente, en Mallorca, se muestra el conocido como el callejón del miedo, un pasaje en el que se cometen robos violentos a punta de cuchillo a diario. Finalmente, un equipo del programa se adentra en el caso de una red de proxenetas desarticulada que operaba en dos prostíbulos del madrileño barrio de Tetuán, captando estudiantes a las que se les prometía trabajar como modelos en eventos privados.

Por su parte, laSexta apostará, a partir de las 22:30, por 'El jefe infiltrado'. Alicia Coronel, CEO de Alvato Luxury, empresa puntera en el sector de los lavaderos de coches, comprueba bajo una identidad falsa que los maleteros de los coches de lujo esconden lencería barata, que algunos de sus trabajadores ponen muchas ganas pero cero clientes, otros se toman el lavadero como un tablao flamenco y otros no paran de tener detallitos con los clientes que a punto están de arruinar las cuentas de la empresa. Alicia se infiltra bajo la identidad de un ama de casa de nombre Paca que participa en el programa Empoderadas para trabajar en un sector laboral aparentemente de hombres