Ana Rosa Quintana regresa al trabajo tras unos días alejada del programa por un motivo de lo más importante. Durante su ausencia, la comunicadora se dedicó a cumplir diversos compromisos profesionales y ocuparse de asuntos personales.

Entre esos asuntos personales, Ana Rosa ya adelantó antes de marcharse que tenía "mucha plancha y tengo que poner en orden mis cosas" y todo apuntaba a que la madrileña iba a someterse a un chequeo médico para comprobar su estado de salud después de haber sido diagnosticada de cáncer en noviembre de 2021.

Durante estos días alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa recibió la prestigiosa Medalla de Honor de Madrid, disfrutó de una tarde de toros en compañía de su familia y se sumergió en la pre-producción de su próximo programa, que se estrenará en Telecinco en el mes de septiembre. Sin embargo, Ana Rosa también aprovechó para pasar por el médico y actualizar su estado de salud.

Calma y tranquilidad

La periodista aprovechó estos días para someterse a sus revisiones anuales, consciente de la importancia de estar siempre atenta a su salud, especialmente tras el diagnóstico de cáncer que recibió en noviembre de 2021. Con gran alivio y felicidad, Ana Rosa compartió con los espectadores que los resultados fueron excelentes, brindándole tranquilidad hasta el verano.

"Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante. He aprovechado para hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa" adelantaba Quintana. "Les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente, así que hasta verano puedo estar tranquila", concluía.