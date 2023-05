Ana Rosa Quintana ha denunciado la utilización de su imagen enuna estafa que circula por internet. 'El programa de Ana Rosa' ha alertado este jueves sobre la existencia de una página web que promociona un producto "milagroso" para las articulaciones. Además, para darle más credibilidad, está acompañada de una falsa entrevista con la presentadora.

El artículo en cuestión, que imita a la página web de una revista del corazón, asegura que Ana Rosa utilizó el mencionado producto para curar "sus articulaciones y dolores de espalda". Para evitar que la gente caiga en el engaño, la presentadora ha querido aclarar que se trata de un fraude.

"A ver, vuelvo a decirlo, ya me pasó hace unos años. Yo no estoy esponsorizando, ni promocionando, ni vendiendo ni recomendando ninguna crema. Ni para la artrosis, ni para nada", ha comenzado diciendo la periodista: "Han utilizado la imagen de Lecturas y han utilizado mi imagen, pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa".

.@anarosaq denuncia una estafa en la que se ha visto envuelta: ''Lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa'' #AR25M https://t.co/hH59gfUbeX — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 25 de mayo de 2023

Por otro lado, ha lamentado que es muy difícil encontrar a los responsables de este tipo de estafas: "Me he enterado prácticamente al mismo tiempo que vosotros. Lo vamos a denunciar, pero esto ya pasó una vez con un artículo para adelgazar y desaparece al día siguiente porque cambian de URL". "Es una estafa, y ante la estafa, lo que me preocupa es que nadie caiga en esa trampa", ha añadido.

Para ponerle un toque de humor al asunto, Ana Rosa ha afirmado que se encuentra perfectamente de las articulaciones: "Tengo cosas que no están bien, pero las articulaciones están genial", ha destacado mientras levantaba una pierna.