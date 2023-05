Eva Soriano, la chica de oro del humor español

Meterse con su archienemiga Loreen desde el sofá de su casa tras constatar que Suecia había ganado Eurovisión 2023, enrollarse supuestamente con el actor Maxi Iglesias o convertirse en la mejor pagada de RTVE. Si algo ha demostrado la humorista Eva Soriano (Reus, 1990), más allá de su capacidad de hacer reír, es la de convertirse en viral. “Tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el 'mea culpa' por cobrar por haber currado” ironizó la presentadora en 'Showriano', el programa que en la actualidad presenta en Movistar Plus+, tras trascender que la televisión pública le había pagado 11.000 euros por cada programa de 'La noche D', un sueldo mayor incluso que el de los jueces de 'Masterchef'. Su fichaje estrella, en substitución de Dani Rovira, no sirvió para remontar las audiencias del espacio, que dejó de emitirse en junio del año pasado con apenas un 6’8% de share.

Un año después, Eva Soriano emerge como la "queen" del humor español, como ella misma vaticinó al anunciar su fichaje para presentar 'Showriano', un programa producido por El Terrat: “Todo lo que he hecho en mi vida es para llegar a este momento. Es hora de convertirse en la "queen". "From the bottom to the top”, ironizó quien ya inició su andadura de la mano de Andreu Buenafuente, también de Reus, como colaboradora de Late Motiv. Showriano combina humor, música y entrevistas que se prestan a convertirse en carne de redes sociales, como la que recientemente le realizó a Paulina Rubio. “Límpiame el culo si puedes, coño”, le espetó la cantante mexicana a una atónita Eva Soriano después de que bromease con que “el trocito de España” que se había llevado Paulina “era una piedra del Teide”, en vez del hijo que había tenido con Colate Vallejo Najera: la humorista ignoraba que Paulina había sido pillada el verano pasado haciendo sus necesidades en una playa y limpiándose con una piedra, de ahí su salida de tono.

Frescura

Eva Soriano tira con frescura de la autoparodia también en 'Cuerpos Especiales', que presenta en Europa FM con Iggy Rubín. Sobre su supuesto affaire con Maxi Iglesias, se mofó de la tendencia de la prensa rosa de exclamar “qué suerte tiene Eva por estar con este jato”, como si ella fuera un adefesio. “¿Me ha tocado el Euromillón, me ha salido a devolver a Hacienda, me ha salido en un análisis que no tengo colesterol?”, dijo Soriano, pidiendo perdón por no pertenecer al mundo de los bellos. En sus gags, la presentadora también se ha autofelicitado en el día de la madre por no serlo y “haber esquivado esa bala” y se ha declarado a favor de monetizar las desgracias amorosas al estilo Shakira una vez superada la ira, “cuando estés en disposición de reírte de eso”.

La humorista, declarada feminista que ha pronunciado memorables monólogos para celebrar el 8-M, tuvo su primer trabajo en Mercadona, donde fue cajera durante tres años. Allí ensayó sus primeras imitaciones para romper con la rutina mientras anunciaba por megafonía las ofertas del supermercado, según ha contado. Con casi 1,80 metros de estatura, Eva Soriano está dotada para las artes escénicas y no duda en cantar y bailar al servicio del humor: “tu voz es tecnopop y yo soy más verbenera”, le dijo a Loreen en una mítica actuación en que le declaraba con retranca su amor. Eva Soriano, que quedó cuarta en 'Tu cara me suena', de Antena 3, se ve capaz de ir al Benidorm Fest, llegar hasta Eurovisión y derrotar a Loreen en su propio país. Como suele pasar con ella, hay que tomarse en serio el alcance de sus bromas.