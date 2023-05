La música también forma parte de la Kings League. En esta faceta encontramos a Mark Eme, que recientemente ha lanzado 'Jijantes', el himno del equipo homónimo liderado por el periodista Gerard Romero en la mencionada competición. En la actualidad, la canción ha conseguido una gran viralidad en las redes sociales, sumando más de un millón de reproducciones en Spotify. YOTELE habla con Mark Eme sobre 'Jijantes', entre otros asuntos.

Has creado el himno del equipo de Jijantes. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Conozco a Gerard Romero desde hace 9-10 años. Yo tenía una banda de música en Barcelona y nos conocimos en un partido benéfico de 'La marató', estaba Marc Márquez también y varios personajes catalanes. Él estaba tirando fotos, era periodista, trabaja en la radio de Barcelona haciendo los partidos del Barça y ahí conectamos. Luego siempre hemos estado en contacto y cuando empezó con la Kings League yo estaba también encima porque me gustaba el proyecto y tal. Le dije que no tenían himno, vamos nadie lo tenia y como le gusta mucho la música yo se lo propuse y le interesó. En una semana lo teníamos hecho. Yo le envié el tema y lo primero que escucho lo hicimos.

La canción está teniendo una muy buena acogida en las plataformas. ¿Te esperabas esta repercusión?

La verdad es que me esperaba que fuera bien porque sabía del potencial que tenía toda la Kings League y Gerard, pero nunca esperaba tanto. Sabia que tendría repercusión, pero no durante tanto tiempo. O sea, yo sabía que iba a tener una primera semana guay al ser el primer himno y pero no durante tanto tiempo e incluso va más allá, o sea, a la que se acerca el fin de semana y la gente empieza a salir de fiesta, me empiezan a llegar mensajes, o sea, vídeos en Instagram, vídeos y vídeos y vídeos de gente de en las discotecas bailando y cantándola.

Ha sido toda una locura, que esté el audio en TikTok siendo viral durante dos semanas, o sea, una creo que nadie se lo esperaba, y yo menos.

¿Ves a Gerard Romero cantándola a todo pulmón en el que caso que vuestro equipo haga algo importante en esta edición?

Hombre, lo esperamos porque yo sé que se quedó con las ganas de cantarlo en el Camp Nou. O sea, vio todo el Camp Nou cantando el tema y eso le ilusionó mucho. De hecho, le dejó un poco tocado y todo porque dijo: "¡Ah, tendría que haber estado entonces!". Yo sé que en este segundo split van a tope a conseguir objetivos y no sé exactamente dónde serán las finales, pero seguro que van a ser o en el Camp Nou o en el Bernabéu o en el Wanda. Sé que Gerard tiene entre ceja y ceja ir ahí obviamente por lo deportivo, pero también por el momento ese de todo el mundo cantando, cantando la canción de su equipo.

¿Cómo llevas a la viralidad en las redes con todos esos memes que han surgido con tu canción?

Bien, o sea, la viralidad muy guay, la verdad. Como todo el momento ha sido positivo, las primeras semanas sí que miraba TikTok, pero ahora sobrepasa mis posibilidades de mirar todo lo que sale, pero es muy guay. Todo lo que rodea la Kings league es muy sano, es una comunidad sana, a mí me llegan siempre buenos mensajes.

Toda la gente que me encuentro por la calle, que me reconoce del himno, siempre son buenas palabras. Creo que además Jijantes como que cae bien a todo el mundo, como les fue mal en el primer split, creo que acogieron muy bien la canción, entonces todo, toda la viralidad y todos los mensajes son muy positivos y son muy guays, la verdad.

¿Cómo estás viendo está nueva temporada de la competición? ¿Eres incondicional del Jijantes o hay algún otro equipo que te sea un poco guilty pleasure?

Yo estoy ahí, a tope animando a Jijantes, con muchas ganas de que hagan cosas porque además conozco a Auri Pons personalmente uno de los fichajes de gigantes y varios de ellos varios integrantes nuevos de Jijantes que sé que tienen muchas ganas de demostrar muchas cosas. Estoy convencido que les va a ir muy bien, van a estar compitiendo y ojalá los podamos ver en los playoffs.

El Móstoles por esa cosa de jugar al FIFA y haber visto durante muchos años a DJ Mario es un equipo con el que simpatizo también.

Tras este lanzamiento, ¿cuál es tu próximo objetivo profesional?

Pues mi objetivo es llegar a la gente con las siguientes canciones, que vaya sacando. Gracias a dios llevo muchos años dedicándome a escribir canciones para otros artistas, canciones que han llegado para toda España, a casa de toda la gente y ahora es ponerle mi cara a las canciones que saco con artistas como Lola Índigo, con Quevedo, con Omar Montes, con Duki, con Morad… ahora es como ponerles mi música con mi cara, con mi sello y contar mis historias y pues ese trampolín que ha sido un poco la Kings League que me ayude a llegar a todas las casas y que consuman mi música y les guste.