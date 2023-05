La 1 de TVE emite esta noche la gran final de la Copa de la Reina (21:50 horas), que enfrentará al Atlético de Madrid contra Real Madrid por este título. El partido contará con la narración de Alicia Arévalo y los comentarios de Vero Boquete y Patricia Campos, con la presentación de Lara Garandillas y las entrevistas a pie de campo de Paula Murillo.

‘Got Talent: All Stars’ vuelve esta noche al prime time de Telecinco (22:00 horas). En esta gala, En esta ocasión, Luis Zahera ('Entrevías') será el encargado de elegir a uno de los dos finalistas de la noche y será Edurne en esta ocasión la que determine la identidad del segundo entre los tres más votados por el público del plató.Nuevamente, 12 números que han triunfado en otras adaptaciones de 'Got Talent' de todo el mundo se volverán a subir al escenario del programa producido por Fremantle ('Mask Singer'). Solo dos de ellos completarán el cuadro de los 12 finalistas que se disputarán el triunfo en la gran final.

Aitana, Yatra, Rosario y Bisbal, a por talentos ocultos en Antena 3

La última gala de audiciones a ciega de ‘La voz kids’ llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). En esta ocasión, los coaches tienen que cerrar sus equipos. El equipo de Aitana tiene cuatro plazas libres, tres en el de Yatra y dos plazas en los equipos de Rosario y David Bisbal. Esta entrega comenzará con la actuación de los cuatro coaches, un momento mágico en el que David y Aitana interpretarán ‘Si tú la quieres’, y Rosario y Yatra cantarán ‘Dharma’. Pero esto no habrá hecho nada más que empezar, actuará la joven que se enteró de su participación en las audiciones mientras estaba de público, se subirá al escenario el hijo de Jonathan Santiago, artista que llegó a los Directos de La Voz el año pasado en el equipo de Antonio Orozco. Los bloqueos seguirán dando que hablar. También disfrutaremos de varios momentos musicales, uno lo protagonizarán Aitana y Yatra con una talent cantando ‘Corazón sin vida’ y otro solo el cantante colombiano junto a un concursante interpretando ‘Cómo mirarte’.

Por su parte, ‘laSexta Xplica!’ regresa esta noche a laSexta (21:30 horas), el nuevo espacio presentado por José Yélamo que busca dar respuesta a los interrogantes presentes en el conjunto de la ciudadanía. En un mundo cada vez más complejo, el formato se marca como objetivo el transmitir de una forma sencilla y pedagógica las claves de la actualidad a una sociedad que demanda respuestas. Para ello, recurrirá a diferentes analistas y expertos, formatos y lenguajes audiovisuales novedosos y los medios técnicos más avanzados. ‘laSexta Xplica’, que ocupará desde este sábado el espacio de ‘laSexta Noche’, contará con una plantilla de expertos en diversas materias que acudirán al programa en función de los temas que se aborden y que sean objeto de atención de la ciudadanía. El público presente jugará un papel destacado en el desarrollo del programa.

Vin Diesel se enfrenta a John Cena en Cuatro

Además, la película ‘Fast & Furious 9’ llega al prime time de Cuatro (22:15 horas). Dom Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob (John Cena). Novena entrega de la famosa franquicia.