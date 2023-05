‘Operación triunfo' está de vuelta. El popular talent show arranca motores y presenta sus primera novedades de cara a su estreno en Amazon Prime Video, que tendrá lugar a finales de 2023. La plataforma anunció este sábado que Chenoa será la presentadora de 'OT 2023', en sustitución de Roberto Leal. Primera de prensa en directo.

"Estoy en casa, aunque todavía lo estoy gestionando. Empecé de manera muy directa, donde se me ha visto sin filtros, para bien y para mal. Voy a empatizar muchísimo con el concursante", asegura Chenoa.

"Agradezco el testigo que me pasó Roberto en redes sociales. Voy a hacer caso a mis jefes y a tirar de mi naturalidad. No llevo bótox ni ácido hialurónico, se me levanta la ceja hasta Cuenca", cuenta la presentadora.

"Vamos a ser los primeros de abrir el directo y de manera seriada un espacio de entretenimiento en streaming. Va a ser un 'OT' a la altura de Prima Video", asegura Tinet Rubira, director general de Gestmusic. "Del casting sale el panorama artístico de este país".

Los nuevos concursantes accederán a la academia de 'OT' desde un mundo digital, completamente distinto al analógico que vivió Chenoa: "Igualmente queremos hacer familia, es básico que haya muchas formas de ser y se puede hablar desde el debate, no desde el hate".

Tinet Rubira asegura que se mantendrán las principales caras del claustro de profesores: "Mantenemos el núcleo duro del claustro de profesores, con Noemí Galera como directora de la academia. Se quedan Manu Guix y Vicky Gómez. Los demás serán caras nuevas que iremos desvelando".

"Del 3 de julio al 19 de septiembre serán los castings", cuenta Noemí Galera. Primer día en Barcelona, último día en Madrid. Se pondrá en marcha 'OT cover', que supone apuntarse al proceso de selección de manera digital y ahorrarse la cola del casting presencial".

Los castings se verán en abierto en el canal de YouTube en abierto durante todo el verano.

¡NOVEDADES! Galas de 90 minutos, una 'Post Gala" y un magacín diario con un@ presentador@ y colaboradores para comentar en función de todo lo que haya ocurrido. "Hemos escuchado a los fans"