Nueva vuelta de tuerca en 'Supervivientes': dos ex concursantes de otras ediciones regresan al concurso

La nueva edición de Supervivientes ha conseguido conquistar a la audiencia. Las diferentes tramas protagonizadas por personajes tan atípicos como Ginés Corregüela y la tinerfeña Yaiza Martín, o por la reina de los realities, Adara Molinero, han conseguido enganchar al público semana tras semanas consiguiendo colocarse de nuevo como la elección preferida de los televidentes.

Como no podía ser de otra forma, para estirar el chicle y seguir aprovechando el tirón que está teniendo esta nueva entrega del espacio de supervivencia extrema de Telecinco, la organización del programa ha decidido que dos nuevos concursantes se sumen al panel de concursantes en calidad de una figura que no es desconocida para la audiencia: el fantasma del pasado.

Como ocurre en cada edición, el fantasma del pasado lo encarnarán, en esta ocasión, dos ex concursantes de 2021 y 2020, respectivamente, que volverán a Honduras para repetir su aventura.

Pero, ¿cuánto tiempo estarán en los Cayos Cochinos?¿Se convertirán en concursantes de pleno derecho o serán figuras transitorias?

Sorpresa y ganas

Las dos concursantes que volverá a poner un pie en Honduras son, ni más ni menos, que Alexia Rivas y Ana María Aldón.

Ambas han mostrado su alegría por repetir esta experiencia que marcó un antes y un después en su vida y han asegurado que van a aprovechar esta nueva oportunidad todo lo que puedan.

"Hace dos años venía de una época muy mala, tenía un futuro incierto y gracias a este programa se me ha visto cómo fui y me han salido muchas oportunidades. Le estoy muy agradecida", decía Rivas mientras Aldón apuntaba que "yo estoy super feliz porque me quedaron cuentas pendientes con un cocotero para ajustarlas... todos los días le rezaba para que se cayera un coco y nada".