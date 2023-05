Después de haber levantado el vuelo y de encontrar su lugar en la industria musical tras su participación en Eurovisión, Chanel Terrero ha reaparecido en El Hormiguero como una estrella.

La joven, que conquistó a Europa hace dos años con su SloMo, ha hablado abiertamente con Pablo Motos de su nueva e ilusionante etapa profesional cargada de inminentes lanzamientos musicales y de varios éxitos tras su eurovisiva apuesta como Clavaíto o P.M, sus últimos sencillos.

Más feliz que nunca, Terrero ha desvelado varios secretos de cara a sus próximos proyectos musicales y también ha mostrado su cara más divertida compartiendo con el presentador y con la audiencia un problema que le tiene muy preocupada porque, en más de una ocasión, ha puesto en jaque su salud.

De hecho, Chanel ha confesado que durante la grabación del videoclip de Clavaíto, la intérprete sufrió un percance que la dejó sin respiración durante unos minutos. Además, pese a que lo contó con ciertos tintes de humor, la artista pidió ayuda abiertamente para solucionar esta situación.

"Tengo un trauma. Pido ayuda"

Boquiabierto dejó a Motos la cantante cuando le confesó que tiene pavor a atragantarse con su propia saliva.

"Tengo un trauma, atragantarme con mi propia saliva... que se me vaya por otro lado, ahogarme y morir. Es que me agobio y se me cierra la laringe. Pido ayuda a todos los psicólogos de España para que me ayuden" decía revelando lo que le ocurrió durante la grabación del video junto a Abraham Mateo. "Lo que me pasó con la chocolatina fue que me la estaba comiendo, me atraganté y estuve unos minutos sin poder respirar".