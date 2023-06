La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo ha copado gran parte de los contenidos de 'Sálvame' de este viernes. El programa de las tardes de Telecinco narró en directo todos los instantes de la ceremonia, incluida la llegada del novio, que tuvo un gesto que dio bastante que hablar.

Para ser más exacto, cuando se bajó del coche que lo llevó a la parroquia en la que se celebró de la ceremonia, Omar Suárez le pidió a Kiko Matamoros que se pusiera el pinganillo para escuchar a las personas que estaban en plató, ofrecimiento que declinó sin dejar de atender amablemente a su programa: "No".

"Muchas gracias y un beso para todos. Estoy muy emocionado. Muchísimo", aseguró Kiko Matamoros antes de entrar primero al templo religioso como la tradición marca.

Una vez que acabó la ceremonia, Kiko Matamoros también atendió a Omar Suárez antes de montarse en el coche de época que lo llevaría al hotel en el que se celebrará la fiesta posterior: "Lo he vivido muy bien. Ha sido muy bonito y emotivo. En algún momento se me han saltado las lágrimas, pero bueno, ha merecido la pena".

"Estoy hiper feliz. Siempre fabulas pero la emoción que he sentido no la esperaba", dijo el colaborador de 'Sálvame' antes de entrar en el coche y no desvelar el deseo que tenía en este día tan especial: "Para mí se queda". "Me emociono porque está emocionado. Está al borde de la lágrima", comentó Omar Suárez.