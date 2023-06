Belén Esteban no para de protagonizar momentos icónicos allá donde vaya. La 'Princesa del Pueblo', como se conoce popularmente a una de las colaboradoras más conocidas y queridas de la televisión, está abriéndose nuevas experiencias laborales ya que, en poco más de dos semanas, Sálvame pondrá fin a 14 años en antena.

De hecho, muchas son las personas que se preguntan qué pasará con los tertulianos de espacio más controvertido y versátil de la pequeña pantalla. En el caso de Belén, la de Paracuellos del Jarama seguirá con su empresa de gazpachos 'Sabores de la Esteban' pero la empresaria ha reconocido que no quiere dejar la televisión pese a que en más de una ocasión ha dicho que su paso por televisión acabaría con el fin del programa de la Fábrica de la Tele.

Más allá de la televisión, Belén Esteban podría explorar nuevos retos en el mundo de la comunicación, y su primera incursión en otros ámbitos que no son la tele ha sido su participación en el podcast 'Club 133', presentado por Nil Ojeda, Werlyb y Goorgo.

Y ha sido en este programa radiofónico donde la Esteban ha desvelado la insólita e inesperada propuesta que le ha hecho Gerard Piqué

¿Qué le ha dicho y qué ha respondido la colaboradora?

'No' rotundo

"Os voy a contar una cosa que no sabe nadie" comenzaba diciendo Belén captando la atención de los conductores del espacio.

Según contó el televisivo rostro, Belén se encontró con Gerard Romero, el presidente de Jijantes, uno de los equipos más populares de la Kings League, el programa de Ibai Llanos y Gerard Piqué, y este le envió la fotografía que se sacaron juntos al ex de Shakira.

"Pues pasó una cosa que me hizo mucha ilusión: Gerard Romero le mandó mi foto a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol. A mí no me habló directamente, se lo dijo a Gerard, pero me llamó la atención. Y digo yo: hay que ver, porque yo le puesto fino, le he dado una caña con la separación de Shakira, yo lo siento, pero soy más de Shakira y las cosas como son", zanjó.