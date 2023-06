"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Estas fueron las inesperadas palabras con las que Jorge Javier Vázquez anunció su retirada de la televisión hasta nueva orden. Una publicación que enmudeció al mundo de la televisión nacional y que dejó completamente sorprendidos a todos los seguidores del comunicador que esperaban como agua de mayo el regreso del presentador a Mediaset España. Jorge Javier Vázquez deja en el aire su regreso para el final de 'Sálvame': "Necesito parar para cuidarme" Como no podía sr de otra forma, la oleada de amor que ya está recibiendo el catalán se ha multiplicado o incluso triplicado y son muchas las personas anónimas y rostros conocidos del arte, de los medios de comunicación y de la política los que han mostrado su respeto al presentador a través de sus redes sociales, donde Vázquez comunicó su meditada decisión. Sin embargo, ha habido un mensaje que ha destacado por encima del resto y es de su compañera Adela González, quien ha conseguido emocionar a las redes con sus palabras hacia su también amigo. "Valió la pena conocerte" En un escueto pero sentidísimo comentario, Adela González le confesó a Jorge Javier sus sentimientos hacia él y emplazo al presentador a seguir compartiendo experiencias cuando esté recuperado. "Valió la pena conocerte, disfrutar, reír, llorar, compartir...y más que lo haremos, cuando sea, dónde sea. Te abrazo fuerte", escribía.