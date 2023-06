'Sálvame' ha vivido un lunes bastante movido en cuanto a emociones se refiere. Además de la emoción de Kiko Matamoros a la hora de hablar de su boda, Terelu Campos abandonó este lunes el plató del programa de Telecinco después de que Carmen Borrego entrase en directo por teléfono para desmentir algunas informaciones que surgieron tras el nacimiento de su nieto.

Para ser más exactos, la presentadora se levantó y se marchó del estudio después de que no pudiese contener las lágrimas al escuchar a su hermana, que recientemente se había convertido en abuela en mitad de una situación no muy idílica con su hijo y su nuera: "Mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, mi hijo es muy feliz".

Posteriormente, unos momentos después de que Terelu regresase, Carmen Borrego fue muy tajante a la hora de pronunciarse sobre las informaciones que surgieron tras el nacimiento de su nieto. La colaboradora rompió este lunes su silencio en 'Sálvame', desmintiendo haberse enterado por la prensa de esta grandísima noticia de su familia.

"Mi hijo es muy feliz. Me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa 'Fiesta', pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. No voy a hablar más de mi nieto porque eso es lo que él quiere", aseguró la hija de María Teresa Campos en esta llamada telefónica.

Además de afirmar que está muy feliz de ser abuela, Borrego también explicó las razones por las qué no ha acudido hasta el momento al hospital: "No voy porque lo importante son ellos y su bebé, y tienen que estar tranquilos. Estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No le conozco ahora mismo, pero yo le quiero, y mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí siempre".

"La decisión de no ir al hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo, y si esto no llega a ser mediático, yo hubiera estado ahí la primera. Para todo hay tiempo en la vida, y en estos momentos podría perjudicarle, y no voy a hacerlo", contó Borrego.

La comunicadora también aseguró que todas las conversaciones que tiene con su hija y su nuera "quedarán en la intimidad", recalcando una cosa en su intervención: "A mí nadie me ha prohibido nada, todo es mi decisión".