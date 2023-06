El pasado 5 de mayo quedó marcado para siempre en la historia de la televisión en España: una exclusiva de El Mundo desvelaba que Mediaset había decidido prescindir de 'Sálvame' tras 14 años de emisión y liderazgo en la cadena. En la misma información, se contaba que Ana Rosa Quintana sería la encargada de "rellenar" el espacio que dejaba el programa de entretenimiento.

El movimiento, que llega tras el relevo de Alejandro Sempere y Borja Prado al histórico Paolo Vasile, ha sido interpretado como una táctica para inclinar la balanza de las elecciones nacionales previstas para el próximo diciembre hacia la derecha, por el evidente contenido y línea editorial que mantiene Ana Rosa Quintana frente a las dinámicas populares del programa producido por 'La Fábrica de la Tele'.

Desde ese entonces, muchos son los colaboradores que han alzado la voz por el adiós de Sálvame que se producirá el próximo 23 de junio. Sin embargo, hay quienes prefieren ver el vaso medio lleno y colaboradores como Belén Esteban han emocionado a sus compañeros después de haberle dedicado un lacrimógeno mensaje que ha enternecido a la audiencia.

"Os voy a echar mucho de menos"

Emocionada, Belén confesaba a sus compañeros que ha tenido un bajón al recordar que en solo 15 días cerrará uno de los programas más importantes de la televisión en España.

"He tenido un momento de bajón (...) Yo me emociono mucho con las cosas y cuando paso y veo ahí que pone 15 pues me emociono. Pero no lloro de tristeza ni de pena pero os voy a echar mucho de menos" relataba. "Voy a echar de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo... Pero no lo digo en tono de tristeza o de pena, a ver llevamos aquí 14 años hemos discutido, nos hemos matado luego nos hemos querido con locura. Yo con Alberto, con David, con producción, con los guionistas ¡Déjame que acabe! Ya quedan solo 15 días y este fin de semana he estado en Sevilla y no sabéis la gente, igual que muchos nos ponen verdes, la gente el cariño hacía mí, hacia mis compañeros y hacia el programa que hemos hecho", compartía.