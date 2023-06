Carmen Borrego ya es abuela. La hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos está feliz después de que su hijo mayor, Jose María Almoguera y su mujer, Paola Olmedo, se hayan convertido en padres por primera vez.

El niño, del que se conocen pocos detalles, nació la tarde del pasado domingo y supone un soplo de aire fresco para el clan Campos que está sumido en una profunda preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos.

Sin embargo, pese a que todo nacimiento supone una gran alegría para las familias, en este caso el nieto de Borrego ha llegado en un momento bastante complejo en la relación de Carmen con su hijo, de quien permanece distanciado desde hace varios meses.

Según han contado en diversos programas, Carmen Borrego se enteró del nacimiento de su nieto por televisión y ella misma ha sido la encarada de contar en Sálvame el motivo pro el que no ha ido a conocer al pequeño al hospital. "No voy porque lo importante son ellos y su bebé, y tienen que estar tranquilos. Estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No le conozco ahora mismo, pero yo le quiero, y mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí siempre" aseguró.

"Que nadie piense que no eres un buen hijo"

Muchos han acusado al hijo de Carmen de haber actuado de la peor forma posible al no avisar a su madre del nacimiento de su nieto. Pero, par defender a su primogénito y para exculparlo de todo lo que se está diciendo la colaboradora ha compartido una tajante carta en sus redes sociales con la cierra todo tipo de polémica.

"Querido hijo: soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida , sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido participe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres".