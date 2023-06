Diego Matamoros está en un momento de plenitud absoluta. Después de haber copado infinidad de titulares por su convulsa relación con la doctora grancanaria Carla Barber, desde hace unos meses, el hijo de Kiko Matamoros vive una idílica relación con la 'influencer' Marta Riumbau.

Una relación que se ha ido afianzando con el paso del tiempo y que se ha fortalecido de tal manera que ya están viviendo juntos y no se cortan a la hora de pregonar su amor en su medio natural, las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, y tras la comentada boda de su padre con la modelo Marta López Álamo, el hijo del lenguaraz colaborador y su pareja han ocupado todos los titualres de los medios de comunicación después de que una foto de Marta Riumbau en la boda del padre de su novio haya hecho saltar todas las alarmas en torno a un posible embarazo de la joven.

Pero, ¿qué hay de cierto sobre la posible paternidad de Diego Matamoros?

"Tengo una noticia que daros"

Para evitar más rumores y que sean perseguidos por la prensa, ha sido la propia Marta Riumbau la que en sus redes sociales, donde acumula casi 700 mil seguidores, ha contado la verdad sobre su embarazo.

"Tengo una noticia que daros y es que no estoy embarazada. Si se me ve algo de tripa es de comer bien y de un par de vinos, es de felicidad. No he empezado el proceso, pero sí que es algo que tengo pensado a corto plazo, pero no ahora, así que no, no estoy embarazada" sentenciaba.