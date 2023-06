Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva gala de 'Supervivientes 2023'. La apertura de la nueva votación para elegir al próximo expulsado entre los nominados Artúr, Adara y Bosco y el final de la cuenta atrás para el anuncio de una importante noticia que afectará a los concursantes de 'Supervivientes 2023', formarán parte de los contenidos de la nueva gala del reality que conducirán Carlos Sobera y Laura Madrueño. Por otro lado, los supervivientes disputarán de forma individual un juego de recompensa en el que se enfrentarán a una pista de obstáculos en el mar. Además, los 'fantasmas del pasado' Alejandro Nieto y Oriana Marzoli serán sorprendidos con uno de los juegos más emblemáticos de las últimas ediciones: la 'noria infernal'. Por último, la gala abordará como es habitual la última hora de la aventura, con especial atención, entre otras situaciones, a la reciente disputa entre Artùr y Jonan, al recuerdo que Adara ha tenido de Hugo Sierra, su expareja y padre de su hijo y el interés mostrado por Oriana Marzoli por la relación de Bosco con la anterior 'fantasma del pasado' Alexia Rivas.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por la serie 'Heridas'. Manuela, Rocío, Fabio y la pequeña Paloma consiguen pasar el control policial llegando hasta el sur, a Tarifa, refugiándose en una casa desde la que divisan África al otro lado, el lugar que les permitirá ser libres, pero aún tienen que cruzar el mar y Héctor está cerca, ¿lo conseguirán? Mientras, la complicidad entre Fabio y Manuela sigue creciendo, hasta vivir un momento de gran intensidad emocional. Yolanda está en comisaría, ha sido detenida por encubrimiento y obstrucción a la justicia, mientras parece haber aceptado la decisión de Alba, para vivir bajo la protección de su madre Manuela. Y Lucho es expulsado de su casa por su primo, que le culpa y le hace responsable del sufrimiento de Yolanda y de lo que está sucediendo. En paralelo, Héctor no termina de entender quién está ayudando a estas mujeres en su huida, Fabio no tiene los suficientes enlaces y algo no le encaja. El investigador comienza a sondear el pasado de Rocío y su paso por prisión, descubriendo a su estratégica amiga...

España-Italia, Nations League en La 1

La 1 emite, a partir de las 20:40 horas, la segunda semifinal de la UEFA Nations League: España-Italia. El equipo de Luis de la Fuente se medirá a Italia en el estadio de Enschede. El previo arrancará a ls 20:30 en La 1, con presentación de Arsenio Cañada y toda la información del choque. David Figueira narrará el encuentro, con Albert 'Chapi' Ferrer, Fernando Llorente y Sonia Bermúdez en los comentarios, y Lara Gandarillas en las entrevistas a pie de campo. La Selección Española de Fútbol está lista para afrontar la Final Four de la UEFA Nations League. La final del domingo podrá seguirse en La 1, a las 20:45 horas, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se emitirá en Teledeporte si la Selección Española disputa la final. España (2021) y Países Bajos (2019) fueron subcampeonas en las dos primeras ediciones del torneo, mientras que Italia acabó tercera hace dos años. Para Croacia será su primera fase final.

Desde las 22:50, Cuatro apuesta por 'Horizonte'. El programa analiza las claves del hallazgo con vida de cuatro niños indígenas tras permanecer durante 40 días desaparecidos en la selva amazónica colombiana y la búsqueda desplegada posteriormente por parte del Ejército colombiano para encontrar al perro de rescate Wilson, clave en la localización de los cuatro hermanos. Más tarde, el espacio también se hace eco de las operaciones de bandera falsa, acciones hostiles encubiertas orquestadas por sus propios autores de manera que no parezcan los responsables de ellas, junto a Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. Además se ofrece la última hora sobre la citación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ante un tribunal federal por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. Finalmente se abordan algunos sucesos que han implicado agresiones a agentes de policía.

Arnold Schwarzenegger, protagonista en laSexta

laSexta opta por el cine y emite, a partir de las 22:30, 'Eraser: eliminador'. John Kruger (Schwarzenegger), conocido como Eraser, es un destacado oficial del Programa Federal de Protección de Testigos. Ahora se enfrenta a un gran reto profesional, dar una nueva identidad a Lee Cullen, ya que la joven ha descubierto una conspiración en la que están implicadas importantes personalidades del ámbito político y de la industria armamentística.