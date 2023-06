Final de 'Sálvame': 10 'momentazos' del programa de Telecinco

Después de 14 turbulentos años en la parrilla de Telecinco, 'Sálvame' se despedirá definitivamente de la audiencia este 23 de junio. El anuncio de su cierre provocó un auténtico maremoto mediático y de opiniones enfrentadas: desde los que lo tachan de 'telebasura' a quienes defienden su transgresión y su capacidad innata para convertir a sus propios colaboradores en protagonistas de las noticias. Con tantos años de emisiones en directo, es normal que haya tenido infinidad de 'momentazos'... Y unas cuantas acaloradas broncas, que han sido también parte de su ADN. Aquí repasamos 10 de los grandes 'hits' del 'show' de Jorge Javier Vázquez & company.

La llamada de Pedro Sánchez en directo

En 2015, Jorge Javier Vázquez lanzó uno de sus famosos discursos, mirando fijamente a cámara, en contra del festejo del Toro de La Vega, de Tordesillas, localidad vallisoletana gobernada por los socialistas, anunciando: “Nunca más voy a votar al PSOE”. Al día siguiente recibía una llamada en directo de Pedro Sánchez, entonces secretario general de partido, en la que le aseguraba: “Nunca me verás en una corrida taurina”.

Terelu se quita le peluca tras el cáncer

En 2012, Terelu Campos anunció que estaba luchando contra el cáncer y que iba a someterse a quimioterapia. Durante el tratamiento, que la mantuvo alejada de los platós, utilizó una peluca para cubrirse la cabeza pero, después de un tiempo, no dudó en acudir al plató del programa para mostrarse con el pelo corto. Su aparición fue de lo más emotiva y sirvió para dar visibilidad a la temida enfermedad.

La llamada de Isabel Pantoja

En septiembre de 2018, el plató de 'Sálvame' se paralizó ante una inesperada llamada: la de Isabel Pantoja. En una intervención de más de una hora, la tonadillera habló con la presentadora de aquella tarde, Carlota Corredera, sobre cómo desaprobaba el rumbo que había tomado su hija. Tuvo algún dardo para Mila Ximénez y para Mediaset: "No hay ceros en esa cadena para ir a sentarme [...] Tengo tantas cosas que decir que no habrá programa ni años para decirlas todas". Un año después, ya estaba tirándose del helicóptero de 'Supervivientes'.

Las merendolas

'Sálvame' se ha caracterizado por mostrarnos los entresijos de la tele: los cámaras del programa han enfocado a los realizadores, han recorrido los pasillos de Telecinco, se han colado entre bambalinas... Y los colaboradores han estado como en casa. Hubo una época en la que, entre chascarrillo y chascarrillo del tema del corazón del día, el equipo presente en el plató se metía unas merendolas de aúpa. El pasado marzo, por ejemplo, Terelu hizo un pedido en directo y salió a las puertas de Mediaset a buscarlo. Televisión en directo en estado puro.

Karmele, a Eurovisión

Si Buenafuente logró que Rodolfo Chikilicuatre fuera a Eurovisión, 'Sálvame' no quería ser menos, así que postularon a una de sus colaboradoras, Karmele Marchante, como candidata. Durante semanas, fue la más votada para acudir al famoso festival en 2010 con la canción 'Soy un tsunami', pero TVE ya había aprendido la lección y rápidamente cortó todas las posibilidades de la candidatura, descalificándola "por no cumplir las normas".

El 'baile chuminero' de Lydia Lozano

Entre noticia y noticia del corazón, en 'Sálvame' siempre ha habido ocasión para momentos de lo más distendidos. Como cuando Lydia Lozano hizo popular su ya famoso movimiento de caderas, bautizado como 'baile chuminero'. Surgió en 2010, fruto de una broma de Jorge Javier Vázquez, y desde entonces ha provocado muchas risas entre los colaboradores y la audiencia.

Las impagables Belén Esteban y María Patiño

Las colaboradoras (bueno, Patiño también ha desempeñado funciones de presentadora) han dado mucha vididilla en el plató. La primera, que en el programa se coronó como La Reina del Pueblo, ha acuñado frases nacidas para el meme como “¡Por mi hija mato!” y “Andreíta, cómete el pollo” y“¡Págame!”, y otras que ha ido soltando a modo de mantra. Por su parte, la vehemente periodista del corazón, cuya vena hinchada es un indicador de en qué nivel está la defensa o ataque a algo o a alguien, ha protagonizado ‘sketches’ divertidos con los continuos sustos que se llevaba en el plató o sus soflamas motivacionales al ritmo de ‘No dejes de soñar’, de Manuel Carrasco.

"Rojos y maricones"

Inolvidable también fue la frase que Jorge Javier Vázquez, el presentador, lanzó, encendido, desde el centro del plató, en abril de 2020: “Este programa es de rojos y maricones, ya queda dicho, y a quien no le guste que cambie de canal. Esta es la identidad del programa, espero que haya quedado claro ya». Esta declaración de intenciones entusiasmó a la audiencia, pero no a Paolo Vasile, entonces consejero delegado de Mediaset, que no cambió de canal, claro, pero le retiró la palabra. El presentador, visto el ninguneo, a punto estuvo de pedirle la dimisión.

Jorge Javier te visita

Cuando los clientes no se acercan al puesto, hay que salir a buscarlos, y eso es lo que hizo Jorge Javier con la sección que protagonizó en octubre de 2022: ‘Ding dong, Jorge Javier a domicilio’, ultimo intento de salvar la caída de audiencias. La visita del presentador a las casas de sus rendidos fans (le convocaban estos, no iba a lo loco con el peligro de encontrarse a un ‘hater’) resultaba un necesario baño de masas del presentador (qué campechano, qué cercano, cómo lo quiere el pueblo) que dejaba escenas memorables.

Festival de broncas... y un despido

Las broncas han sido continuas entre colaboradores e invitados, colaboradores con colaboradores y todas las combinaciones posibles… Esos enfrentamientos eran ya algo cotidiano y solían tener como consecuencia la salida airada del plató de los implicados. El trasiego era constante. Pero una muy sonada (dejando aparte la que acabó con la agresión de Pipi Estrada a Jimmy Jiménez Arnau), fue la que mantuvieron Belén Esteban con Paz Padilla, al afearle La Princesa del Pueblo a la presentadora que cuestionase las vacunas, lo que que provocó que esta dejara el programa plantado una hora y media antes de que finalizara. Salió y no volvió a entrar. El despido fue fulminante. Aunque tuvieron que readmitirla.