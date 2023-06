El final de 'Sálvame' está escrito desde hace varias semanas. El magacín vespertino de Telecinco terminará para siempre en unas horas y, con su marcha, se pondrá fin al programa más longevo de las tardes de la pequeña pantalla en nuestro país, que dirá adiós a la audiencia tras 14 años en antena.

Hasta la llegada del nuevo programa de Ana Rosa Quintana, Telecinco sustituirá 'Sálvame' por un magacín presentado por Sandra Barneda bajo el nombre de 'Así es la vida'. Este espacio, que ocupará las tardes de lunes a viernes durante los meses de verano y no será hasta septiembre cuando la comunicadora madrileña ocupe las tardes de la cadena.

Con varias incógnitas en el aire como si estará Jorge Javier Vázquez o no en la 'última vez' de Sálvame, lo que sí que esta claro es que muchas personas que han formado parte de este formato están rotos por el fin del espacio. Pero, por otro lado, hay rostros que ya no formaban parte del programa pero que sí se han manifestado sobre el fin del programa como, por ejemplo, Paz Padilla.

La actriz, que estuvo durante años al frente del espacio, ha valorado ante los medios de comunicación la noticia y ha destacado que "tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia".

Pero lo que más ha sorprendido de todo ha sido el dardo que la gaditana le ha enviado a Jorge Javier Vázquez en el peor momento del comunicador.

¿Qué es lo que ha dicho Paz Padilla sobre el catalán que ha levantado cierta polémica?

"Que esté bien y aprenda de lo que le suceda"

Pese a que Padilla aseguró que lo importante para sus ex compañeros debería ser quedarse "con la suerte de haber formado parte de esa historia", la humorista no perdió la oportunidad de lanzarle una pullita a Jorge Javier Vázquez.

Al ser preguntada por si ha ahbalado con el presentador en este duro momento, la gaditana respondió que "no, pero porque yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz. Yo lo que quiero es que gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda".