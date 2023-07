El pasado 20 de enero se vivió en el plató del ya extinto programa Sálvame uno de los momentos más complicados y turbulentos de la historia del programa más longevo de las tardes de Telecinco. El sonado y bronco enfrentamiento entre Paz Padilla y Belén Esteban a causa de la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 provocó la marcha definitiva de la humorista no solo del programa, sino también del grupo de comunicación.

Después de esa trifulca, la cómica recogió todos sus bártulos y no volvió a aparecer más en el formato que tanto le dio. Llegando a abrir incluso un procedimiento judicial que, finalmente, acabó con un acuerdo entre la empresa y la damnificada.

Sin embargo, ahora que ya no tienen nada que perder, el que fuera director de 'Sálvame', David Valldeperas, ha revelado en una entrevista que ha concedido en 'El Mon de Rac1' cómo se produjo la marcha de Paz Padilla, en qué punto se encontraba la presentadora en ese entonces y cómo quedó su relación con ella a quien le unía una gran amistad.

"Nunca más la volvimos a ver"

Muy contundente y más claro que nunca, Valldeperas dio a conocer ante los micrófonos del citado medio una versión completamente diferente a la que se conocía hasta la fecha.

"Sobre Paz Padilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación", dijo sobre la que fuera una de sus grandes amigas.

Sobre cómo estaba Paz Padilla, el ex director de Sálvame asegura que la humorista quería irse y no sabía como hacerlo y encontró en este conflicto la coyuntura perfecta para abandonar el programa. "Lo que pasa es que ella, creo, que había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas. Se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto", sentenció.

"Ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día y, por tanto, no tenía que estar en el final de Sálvame" zanjó.