'Zorras' llega este domingo al catálogo de atresplayer con el estreno de sus dos primeros capítulos. La serie, basada en la primera novela de la exitosa y popular trilogía de Noemí Casquet, narra la historia de tres amigas que forman "el club de las zorras" con el objetivo de cumplir sus fantasías sexuales.

YOTELE ha conversado con Andrea Ros, Mirela Balić y Tai Fati, el trío protagonista de la serie que también cuenta con la participación de la propia autora del libro.

En 'Zorras' interpretáis a un grupo de amigas, cada una de ellas con personalidades distintas. ¿Qué podéis contar de vuestros personajes?

Mirela Balić: Yo soy como la contra, la que dice de sí misma que es completamente libre, cañera y que hace lo que le sale del coño. Pero detrás de eso hay una niña herida que realmente no es tan consciente de sí misma, que no se escucha tanto. A lo largo de la serie, a raíz del espacio seguro que crean ellas, consigue romperse y ver que es débil. Esa fachada de tía dura esconde a una humana con una necesidad de amor tremenda.

Andrea Ros: Al final todas tenemos múltiples personalidades, depende del momento vital en el que estemos. Y Alicia se encuentra en un momento de crisis existencial profunda. Lo que me gusta del personaje es que celebramos la normalidad y casi roza la mediocridad. Y me parece bien, ser normal es importante. Son muy pocas las personas que realmente son especiales, el resto somos normales. Me gusta eso, que es una tipa normal con sus contradicciones.

¿Habíais leído el libro de Noemí Casquet antes de empezar a rodar? ¿Hay alguna diferencia notable en la serie respecto a la obra original?

Andrea: Creo que persiste la esencia, que es lo interesante aquí. Lógicamente son dos lenguajes, no es igual el literario que el audiovisual. Hay cosas que se han quedado por el camino o que se han modificado porque eran más interesantes a nivel dramaturgo. Pero lo importante es que queda la esencia, son mujeres normales que viven una liberación y una revolución personal y sexual. También se rescatan personajes de la segunda y la tercera novela que aparecen antes tiempo.

Mirela: Eso lo ha enriquecido. Ha habido ciertos cambios de la novela al guion de la serie que molan.

En la serie también participa la propia Noemí Casquet. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿Os ha dado algún consejo sobre vuestros personajes?

Mirela: Ha sido una fantasía.

Tai: Y trabajar con ella es muy fácil.

Andrea: A mí es que, personalmente, Noemí me nutre mucho en general. Es una persona que ha venido al mundo a cambiar la vida del resto.

Mirela: Más que consejos, hemos tenido esos momentos de tomar un café o ir a comer juntas en los que hablábamos y compartíamos experiencias. Ahí dimos cuenta de que estábamos en la misma línea, de que queríamos contar la misma historia. Todas tenemos una perspectiva vital y mental sobre la vida, el sexo, la forma de percibir... Eso ha sido lo fácil, ver que estábamos en la misma página.

¿Cómo ha sido la relación entre vosotras en rodaje? ¿Esa amistad en la ficción se ha trasladado también a la realidad?

Tai: Andrea y yo nos encontramos en el primer casting. Nos vimos y nos dijimos: 'Mucha mierda'. En la segunda prueba nos volvimos a encontrar en el AVE y tuvimos la sensación de que íbamos a ser nosotras. De hecho, nos empezamos a seguir en Instagram y me acuerdo de que me envió el emoticono de la zorra. Ahí ya tuvimos ese match.

Andrea: Se ha generado una relación muy bonita, pero que viene también de la energía que había en rodaje con un equipo muy placentero. Inevitablemente pasa eso.

Mirela: Yo tengo otra anécdota. Fui al casting, que fue divertidísimo, y según salí vi cruzar a una diosa del Olimpo y pensé... ¿Esa es Noemí Casquet? Ella entró y las chicas de casting le dijeron: 'Creemos que tenemos a Emily'. Entonces también tuvimos esa conexión al cruzarnos.

¿Qué mensaje va a trasladar 'Zorras' al público? ¿Tiene algún punto de enseñanza?

Andrea: Absolutamente. Es muy pedagógica. Tanto en lo teórico, a nivel de conceptos y de explicar cosas, como en lo más personal y político. Es un relato nuevo, por fin las mujeres toman el mando de la historia, explican su versión y no necesitan a ningún hombre para hacerlo. Además, lo que les estamos diciendo a las chicas jóvenes es que tienen derecho al placer y a la ternura. Creo que no hay nada más revolucionario que ese mensaje.

Mirela: Hay una parte educativa pero no dogmática. No es ninguna imposición, es una realidad y estoy segura al 100% de que el espectador va a decir: "Es cierto, esta es la realidad que yo vivo".

Tai: Yo insisto en la representación, tanto a nivel de cuerpos distintos como de razas. Creo que eso ya es pedagógico, para mí es muy importante protagonizar esta serie en muchos aspectos.

A priori puede parecer que la serie se dirige a un público concreto, pero imagino que también está abierta a una audiencia más general que también puede aprender sobre los temas que se plantean...

Andrea: Sin duda, que una serie esté protagonizada por mujeres no quiere decir que sea solo para mujeres. El "para mujeres" o el "para jóvenes" no existe, no es un género. Somos tres mujeres jóvenes protagonizando una historia que puede interpelar a cualquier género y a cualquier edad. Yo, a mis 30, estoy descubriendo cosas de mi sexualidad que no sabía a los 15. Entiendo que para la gente de 30 o 40, incluso más allá, puede ser revolucionario.

Mirela: Hablábamos con Noemí que hay esta cosa generacional en la que se puede pensar: "Bueno, como mi abuela ya es de otra generación, hay ciertas cosas del sexo que forman parte de ella". Hay que incidir, una mujer mayor tiene derecho a sentir placer, a redescubrirse y a todas esas cosas a las que por generación, por historia, por política o por el entorno se han dicho "no". No tiremos por la borda estos últimos años, al revés. Creo que tiene que ser algo para todos los públicos.

Tai: ¡Reeduquémonos en todos los aspectos!

¿Se adaptarán el resto de libros? ¿Tenéis ya información al respecto?

Andrea: ¡Lo que tenemos es deseo! Lo estamos proyectando, pero nada más.