Adara Molinero, la reina de los realities, se quedó a muy poco el pasado 29 de junio de convertirse en la última ganadora de Supervivientes 2023, al quedar segunda. Fue su actual pareja, Bosco, el que ganó el concurso y se embolsó los 200.000 euros del premio.

La exmodelo y azafata dio el salto a la fama en Gran Hermano 17, su primer reality. En el programa conoció a Pol, con el que mantuvo una mediática relación que no terminó bien. Sin embargo, el amor llamó de nuevo a la puerta de Adara y con Hugo Sierra tuvo a su hijo Martín.

Sin embargo, esa vez Adara tampoco tuvo suerte y la relación se rompió. En otro reality, GH VIP 7, que ganó, se enamoró de Gianmarco pero su breve historia terminó.

Adara fue también concursante en Secret Story: La casa de los secretos, pero en esa ocasión no tuvo tanta fortuna como en el anterior, ya que no ganó.

En Supervivientes 2023 conoció a Bosco, con el que sigue tras los rumores de crisis.

¿Participará Adara en un nuevo reality?

Adara no ha tenido problemas en mostrar las secuelas que ha tenido tras su paso por 'Supervivientes'. La subcampeona del reality de aventuras de Telecinco realizó una ronda de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, en la que habló de sus secuelas físicas y psicólogicas que tenía tras su concurso.

“Mis cicatrices después de 'Supervivientes'', afirmó en un comentario, en el que mostraba cómo están sus piernas llenas de heridas y picaduras después de aterrizar en España.

La ganadora de 'GH VIP' también señaló como otro de sus problemas tras su participación por el formato de Telecinco está relacionado con su menstruacción: “Mi cuerpo como que se volvió loco. El primer mes me vino dos veces y después se me cortó. Desde entonces no la he vuelto a tener".

Le marcó tanto esa experiencia en Honduras que no ha dudado en tatuarse en su pie izquierdo las coordenadas de Cayo Paloma, una de las islas más bonitas de Cayos Cochinos. Jonan Wiergo y Alma Bollo, quienes forjaron una estrecha amistad con Adara en el concurso, también se hicieron el mismo tatuaje. De hecho, los tres acudieron juntos a un estudio de tatuaje para hacérselo.

No es un tatuaje cualquiera,es amor,respeto ,cariño y vida …precioso sin palabras 🫠💘🌈💜@AdaraMolinero pic.twitter.com/u0Hls4eIzl — Merche 💜✈️ (@merchehp) July 19, 2023

No ha sido la única novedad en su vida tras regresar de Honduras, ya que Adara no dudó en ponerse el pelo rubio.

https://twitter.com/AdaraMolinero/status/1679526362682359808?s=20

Tras su paso por Cayos Cochinos hay quien se pregunta si Adara entrará en un nuevo reality, dado su currículo televisivo en ese tipo de programas de entretenimiento.

Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día 📺 Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos 🥹 💔 — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) July 17, 2023

La subcampeona de Supervivientes se pronunció el pasado lunes al respecto:

“Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día. Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos”, escribió Adara en su cuenta de Twitter.

Este comentario fue la respuesta de Adara a uno de sus seguidores, quien se interesó por si ella participaría en la segunda edición del reality Vaya Vacaciones, actualmente en antena en Telecinco, en caso de que hubiera una segunda edición.

Los 'adaristas' le dicen que "se te echa de menos en televisión" y hay incluso quien va más allá y asegura que "no hay reality a tu altura y que te merezca de momento en tv".

El tiempo dirá si Adara volverá a poner el pie en un nuevo reality.