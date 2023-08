Los canales de Movistar Plus+ están cambiando continuamente, ya que la plataforma actualiza sus contenidos de series, películas y deporte, entre otras muchas temáticas. La operadora dispone de una gran oferta de entretenimiento para todos los gustos y cada poco tiempo varía sus canales, algo que también acaba de ocurrir en este mes de julio y que los clientes deben conocer para estar al tanto de las últimas novedades de la plataforma.

Una de las grandes novedades que se produjo el pasado mes de junio, fue la incorporación del nuevo “pop-up" llamado ‘M + Vacaciones’ destinado a que los más pequeños puedan disfrutar de contenido infantil durante su periodo veraniego. Este nuevo canal se encuentra disponible para todos aquellos que tengan contratado el paquete Esencial.

Novedades en Movistar Plus+

Los cambios más importantes que llegan este mes de julio están relacionados con el cine. Los clientes de Movistar ya están acostumbrados a que cada cierto tiempo los canales aparezcan y desaparezcan, algo que a veces produce grandes sorpresas y disgustos. Ahora han llegado los Canales Clic de Movistar Plus+ para los amantes del cine.

Lo primero que cabe recordar es que los canales Clic están incluidos dentro de los paquetes de cine, por lo que si no se tiene esta oferta contratada no se podrá acceder a ellos. Además, solo se pueden disfrutar a través del descodificador de Movistar y no se encuentran disponibles en las aplicaciones móviles, a través del sitio web, así como tampoco en la aplicación de la Smart TV.

A continuación presentamos los cambios que se producen en este mes de julio en relación a los nuevos canales de Movistar Plus+: