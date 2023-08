La polémica salpicó a 'La última noche' en su entrega del pasado viernes, 11 de agosto, por los desafortunados comentarios de Juan Dávila hacia dos invitados. De hecho, la propia Sandra Barneda mostró su malestar con el cómico por su broma de mal gusto hacia Pablo Bonee, uno de los participantes que estaba situado entre el público. "No te digo lo que se me está cayendo a mi de escucharte, Juan... porque madre mía", dejó caer la presentadora.

Días después de la emisión del programa, el tiktoker ha grabado un vídeo en el que lamenta el trato que recibió por parte de Dávila, a quien ya le plantó cara en directo. "¡Es una broma de mal gusto!", exclamó después de que el copresentador le hiciera una desagradable pregunta a otra invitada: "Tú que te has operado las tetas, ¿no te huele a goma quemada ahora que hace calor?".

Lejos de quedarse ahí, Dávila pasó al ataque contra Bonee: "Como le veo tan estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos. Eso a mí me interesa, ya se me están cayendo". "Pensaba que era un programa serio", comentó el aludido visiblemente molesto.

En el vídeo compartido en su cuenta de TikTok, el influencer comienza a narrar su experiencia de forma tajante: "Me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco". "Esa persona de ahí, que es copresentador, intentó ridiculizarnos. Nosotros no estamos acostumbrados a la televisión y nos intentó utilizar para hacer reír a la gente", lamentó antes de romper una lanza a favor de la presentadora: "Menos mal que estaba ahí Sandra Barneda e intentó calmar la situación".

"No sé cómo Telecinco permite que trabajen este tipo de personas. Espero que le den un toque de atención. Si nos lo ha hecho a nosotros, se lo habrá hecho a más gente", continuó diciendo el joven, que también aprovechó para pedir su fichaje por el programa: "No entiendo por qué no me contratan a mí, que tengo mucha más educación y respeto que esta persona".