Hace poco más de una semana que María Teresa Campos, la gran dama de la comunicación en España, fallecía a los 82 años de edad a causa de una insuficiencia respirtoria aguda y tras un duro año batallando contra una complicada enfermerdad.

Desde que se supo del fallecimiento de la presentadora, las muestras de cariño hacia su figura y los homenajes no han parado de sucederse y el gran adiós a la comunicadora se produjo hace unos días en su adorada Málaga, donde se celebró un multitudinario funeral en su memoria.

Uno de los que, horas después de conocerse la noticia de la muerte de la periodista, quiso decir unas palabras fue su último amor, el humorista Edmundo Arrocet, quien reconoció estar en shock al conocer la noticia.

Ahora, pasados unos días después de la marcha de María Teresa Campos, parece que la última pareja de la comunicadora ha querido recordar la figura de la presentadora recientemente fallecida con una carta que, como era de esperar no ha estado exenta de polémica y va a dar mucho que hablar.

"El que más la conoció después de mí, fue Gustavo"

El cómico le ha enviado un carta al periodista Saúl Ortiz en la que, desde Chile, habla de la figura de su ex pareja.

"Querido Saúl: me gustaría que Dios me hubiera bendecido con el don que le dio a Rubén Darío, Gabriela Mistral o la fácil y magistral pluma de Giovanni Papini para poder desahogar mi corazón con desenvoltura y poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas", dice Edmundo en su carta.

"Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras. Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo", prosigue.

Sobre cómo fue su ruptura, el cómico no perdió la oportunidad de volver a reiterar que no fue como han querido hacer saber. "·Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen", sentencia,