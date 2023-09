Modelo, activista, influencer y, desde anoche, personaje televisivo de impacto nacional tras entrar la grancanaria Susana Bianca como participante del programa Gran Hermano VIP, que anoche estrenó Telecinco convertido en su principal apuesta para la temporada de otoño.

La modelo curvy, que sólo en Instagram tiene más de 100.000 seguidores, comparte programa con Gustavo, el exchófer de María Teresa Campos; Jessica Bueno, modelo, empresaria y ex de Kiko Rivera y Jota Peleteiro; Laura Bozzo, polémica presentadora de televisión y abogada peruana de 72 años; Pedro García Aguado, exdeportista, presentador y coach; la cantante Karina; el polémico exconcursante de Masterchef 11 Luca, tiktoker y un fenómeno viral en sí mismo, y entre otros, Oriana Marzoli, conocida tertuliana y participante de Hombres Mujeres y Viceversa y varias ediciones internacionales de Gran Hermano.

La presentadora Marta Flich debutó al frente del reality show en una gala llena de sorpresas tanto para los protagonistas de ‘la vida en directo’ como para la audiencia, el gran problema que amenaza a la cadena de Mediaset.

Susana Bianca Berry está acostumbrada a la pasarela desde que tenía cuatro añitos. A día de hoy trabaja como modelo curvy y ayuda a otras mujeres que se sienten descontentas con su cuerpo o sufren trastornos alimenticios. De 29 años y natural de Maspalomas, la concursante de Gran Hermano VIP ya «era modelo de tallas normales desde chiquitita pero lo de modelo curvy empezó» hace unos diez años, explicaba Bianca en una entrevista con motivo de su participación en 2020 en el concurso de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía Mil corazones latiendo, en representación de Mc Donalds, diseñada por el grancanario Nauzet Afonso que es quien se encargará de defender a la modelo en el plató a lo largo del concurso de televisión.

«Yo era modelo de tallas normales desde chiquitita pero El Corte Inglés estaba buscando modelos de talla grande y fui a probar. Entonces tenía una talla 38-40 y no llegaba a ser lo que pedían, pero me presenté y me cogieron. Desde entonces he estado muchos años trabajando con ellos, y sigo a día de hoy. Luego trabajé en Moda Cálida y ahí me di a conocer por ser la primera y la única chica curvy en toda la pasarela», añadía.

Susana Bianca Berry sabe lo que es la polémica y especialmente conoce qué supone convertirse en objetivo de las críticas de los haters en las redes sociales, donde recibió durísimos comentarios machistas por su aspecto físico. «Ojalá algún día eso cambie y haya más diversidad», decía la canaria sobre la presencia de mujeres alejadas de los estereotipos normativos. «Si miras en el mundo real ves que hay mujeres y hombres de diferentes alturas, razas, pesos, edad... Yo lo que apoyo es que haya de todo. Me encantan las modelos delgadas», dice, «pero siempre pido que haya diversidad y que todo el que esté viendo la pasarela se sienta identificado con las modelos».

Muy activa en redes, la concursante dice que en sus perfiles trata de inspirar «a otras mujeres a que se acepten tal y como son. Desfilando y siendo candidata a Reina del Carnaval», dijo en su momento, «sé que motivo a muchas chicas que por tener un par de kilos de más, no se sienten bien consigo mismas. Muchas veces me he emocionado con mensajes de niñas de 14 o 15 años que están sufriendo, con bulimia, y que me escriben o me preguntan. Me emociono porque son cosas que he vivido y sé lo que duelen», concluye esta belleza grancanaria.