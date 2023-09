Lydia Lozano se ha convertido en la protagonista involuntaria de la horas previas previas a la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. La colaboradora de 'Sálvame' se quedó encerrada en un ascensor junto a Pilar Vidal, que subió una storia mostrando cómo vivieron este momento en su cuenta oficial de Instagram.

"Se ha apagado todo en el ascensor y estamos aquí", aseguró Lozano en este vídeo mientras empezó a tocar botones en el ascensor, llegando a sonar la alarma y activar el sistema de llamada de emergencia: "Por favor, es que no tengo palabras. ¡Quiero salir!".

Lydia Lozano se ha quedado encerrada en un ascensor con Pilar Vidal en Melilla, JAJAJAJAJ. pic.twitter.com/hTdXy2FN6B — Club de Fans OFICIAL de Ángela Portero (@AngelaPorteroCF) September 15, 2023

Una vez que pudieron salir del ascensor, Vidal subió otra storie en la que se pudo ver a una Lydia Lozano más animada bailando un chuminero en mitad de una terraza en la noche de Melilla.

La periodista se desmelenó conforme iba transcurriendo la canción 'Last Dance' de Donna Summer, viniéndose mucho más arriba con los aplausos y los vitores de muchas de las personas que estaban en aquel lugar: "Han quitado la música para que cante yo".

Cabe destacar que muchos rostros conocidos de 'Sálvame' se han reunido este fin de semana en Melilla con motivo de la boda de Kiko Hernández. El mítico colaborador del que fue programa de Telecinco contraerá matrimonio este sábado 16 de septiembre con Fran Antón, al que le declaró su amor días antes del final del formato: "Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Encontré lo que es el amor de verdad".

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en el mundo, y se llama Fran Antón", dijo un Hernández algo emocionado mientras estaba subido al 'pulpillo' del programa, recibiendo una fuerte ovación por parte del publico antes de continuar: "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo, rodeado de medios y especulaciones".